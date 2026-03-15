Campobello di Mazara – Il Movimento 5 Stelle apre al dialogo per una coalizione progressista

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Campobello di Mazara annuncia ufficialmente l’avvio di un nuovo percorso politico sul territorio, rivolto a cittadini, attivisti e realtà civiche interessate a costruire un’alternativa amministrativa per la città.

Attraverso una comunicazione diffusa alla cittadinanza, il gruppo locale ha dichiarato di essersi “messo ufficialmente in movimento”, aprendo alla possibilità di costituire una coalizione progressista e di sinistra. L’invito è rivolto a gruppi politici, associazioni e singoli cittadini disponibili a confrontarsi su idee e proposte per il futuro della comunità.

Secondo quanto dichiarato dagli attivisti, il progetto non nasce come un percorso chiuso, ma come uno spazio aperto al contributo di chi non si riconosce nelle attuali modalità di gestione del potere locale. L’obiettivo è quello di creare un’alternativa politica capace di rispondere alle esigenze della città e di promuovere una visione condivisa di sviluppo.

Il gruppo territoriale parla di un “motore acceso” a disposizione della cittadinanza, sottolineando la volontà di coinvolgere tutte le energie del territorio in un percorso partecipato.

Nel frattempo, gli attivisti stanno lavorando alla definizione dei punti cardine del programma, che dovrebbero ruotare attorno ad alcune priorità:

sviluppo sostenibile e maggiore attenzione al decoro urbano , con l’obiettivo di rendere Campobello più vivibile;

miglioramento dell’ efficienza dei servizi pubblici a tutela dei cittadini;

rafforzamento della partecipazione attiva, con un ruolo centrale affidato alle nuove generazioni nelle scelte della comunità.

Il gruppo conclude il proprio appello invitando chi ha a cuore il futuro di Campobello di Mazara a prendere parte al percorso di confronto e costruzione politica che si sta avviando in queste settimane.

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