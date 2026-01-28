IL GRANDE CINEMA ACCENDE CAMPOBELLO DI MAZARA

“LE COSE NON DETTE” DI GABRIELE MUCCINO IN PRIMISSIMA VISIONE

DAL 29 GENNAIO AL CINE TEATRO OLIMPIA

Il grande cinema illumina Campobello di Mazara

“Le cose non dette” di Gabriele Muccino in primissima visione al Cine Teatro Olimpia dal 29 gennaio

Campobello di Mazara si prepara a vivere un appuntamento di grande rilievo culturale e cinematografico.

A partire dal 29 gennaio, il Cine Teatro Olimpia diventa teatro di un evento speciale: la primissima visione di “Le cose non dette”, il nuovo e attesissimo film di Gabriele Muccino, tra i registi più amati e riconoscibili del panorama cinematografico italiano.

Non si tratta di una semplice proiezione, ma di una vera e propria esperienza di cinema autentico, da vivere nel luogo che da sempre rappresenta il cuore pulsante della cultura cittadina. Il grande schermo del Cine Teatro Olimpia torna protagonista, trasformandosi in spazio di emozione, riflessione e verità.

Con “Le cose non dette”, Muccino firma un’opera intensa, potente e profondamente umana, capace di scavare nei silenzi, nelle fragilità e nei non detti che abitano le relazioni. Un cinema che non cerca consolazione, ma interroga, scuote e resta, lasciando il segno anche dopo i titoli di coda.

A dare volto e anima a questa storia è un cast d’eccezione, tra i più amati dal pubblico italiano:

Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini offrono interpretazioni cariche di tensione emotiva, autenticità e profondità psicologica, rendendo ogni scena vibrante e necessaria.

La storia

Durante un viaggio lontano dalla routine quotidiana, due coppie di amici si ritrovano a fare i conti con ciò che non hanno mai avuto il coraggio di dire. Segreti custoditi troppo a lungo, incomprensioni irrisolte e sentimenti taciuti emergono con forza, mettendo in crisi equilibri solo apparentemente solidi.

Quando le “cose non dette” vengono finalmente alla luce, nulla può restare come prima.

“Le cose non dette” è un film che chiede il grande schermo, dove ogni sguardo, ogni silenzio e ogni respiro assumono un peso definitivo. Un’opera che scava nell’animo umano e trasforma la visione in un’esperienza collettiva, condivisa, necessaria.

Dal 29 gennaio, il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara diventa luogo di rivelazione, casa del grande cinema e spazio in cui le emozioni trovano finalmente voce.

Non è solo un film.

È ciò che non abbiamo mai osato dire.

📍 Cine Teatro Olimpia – Campobello di Mazara

🎬 Dal 29 gennaio

🔥 “Le cose non dette”

🎥 Il film evento di Gabriele Muccino

Campobello di Mazara si prepara a diventare palcoscenico di un grande evento cinematografico.

Dal 29 gennaio, il Cine Teatro Olimpia ospiterà in primissima visione “Le cose non dette”, il nuovo, attesissimo film evento di Gabriele Muccino, uno dei registi più amati e riconoscibili del cinema italiano contemporaneo.

Non una semplice proiezione, ma un’esperienza di cinema autentico, da vivere nel luogo che da sempre rappresenta il cuore culturale del territorio: il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, dove lo schermo si fa emozione, racconto, verità.

Con “Le cose non dette”, Muccino firma un’opera potente, intensa e profondamente umana, un viaggio nei silenzi che parlano più delle parole, nelle fragilità che tengono insieme – o dividono – le relazioni. Un cinema che non consola, ma scuote, interroga, resta.

A dare corpo e anima a questa storia, un cast straordinario, tra i più amati dal pubblico:

Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, protagonisti di interpretazioni cariche di tensione emotiva e verità.

LA STORIA

Durante un viaggio lontano dalla quotidianità, due coppie di amici si ritrovano a fare i conti con ciò che non hanno mai avuto il coraggio di dire. Segreti, incomprensioni e sentimenti taciuti emergono con forza, incrinando equilibri solo apparentemente solidi. Quando le “cose non dette” vengono finalmente alla luce, nulla può restare come prima.

“Le cose non dette” è un film che va visto sul grande schermo, dove ogni sguardo, ogni silenzio, ogni respiro acquista un peso definitivo. Un’opera maestosa che scava nell’animo umano e trasforma la visione in un’esperienza condivisa.

Dal 29 gennaio, il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara diventa luogo di rivelazione, casa del grande cinema, spazio in cui le emozioni trovano finalmente voce.

Non è solo un film.

È ciò che non abbiamo mai osato dire.

📍 CINE TEATRO OLIMPIA – CAMPOBELLO DI MAZARA

🎬 DAL 29 GENNAIO

🔥 LE COSE NON DETTE

IL FILM EVENTO DI GABRIELE MUCCINO

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati