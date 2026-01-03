Campobello News

Il bagno di Capodanno a Tre Fontane: un segnale positivo per il turismo tutto l’anno

Gen 3, 2026

Ho sempre guardato con grande favore alle iniziative che riescono a valorizzare il nostro territorio anche fuori stagione, e il bagno di Capodanno a Tre Fontane ne è l’ennesima dimostrazione concreta.

Vedere circa 150 persone ritrovarsi sulla spiaggia, nonostante il vento di scirocco e l’acqua fredda, per salutare insieme l’arrivo del 2026, è un segnale forte: il mare non è solo estate, e il turismo può e deve vivere dodici mesi l’anno.

Quella che dieci anni fa è nata quasi come una scommessa tra amici, oggi è diventata una vera iniziativa di promozione turistica, capace di attirare non solo cittadini del territorio, ma anche partecipanti provenienti da diversi comuni della provincia di Trapani e persino turisti in vacanza.

La spiaggia antistante il lido Monnalisa Beach si è trasformata in un luogo di incontro, musica e condivisione. Un evento semplice, ma autentico, che racconta bene l’identità del nostro territorio: accogliente, vivo e inclusivo. In mare si sono tuffati uomini, donne, ragazzi, bambini.

Credo fermamente che puntare su manifestazioni semplici, ma sentite, sia la strada giusta per far crescere il turismo locale, destagionalizzare le presenze e far vivere il mare anche d’inverno. Il bagno di Capodanno non è solo un tuffo in acqua fredda, ma un tuffo nel futuro di un territorio che ha tutte le carte in regola per essere vissuto tutto l’anno.

Editoriale di Aldo Licata

