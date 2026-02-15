Campobello News

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Grande partecipazione a Campobello di Mazara per la presentazione del programma della coalizione capitanata da Sabina Lazzara

Feb 15, 2026

Grande partecipazione a Campobello di Mazara per la presentazione del programma della coalizione

Una sala gremita, tanta attenzione e un clima di entusiasmo hanno accompagnato la presentazione del programma elettorale della coalizione composta da Cambia-menti, Campobello Nuova, Futuristi, NOI, Generazione Futura, Azzurri per Campobello e Noi Moderati.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i cittadini, intervenuti numerosi e con grande spirito di partecipazione, a conferma di una comunità viva e desiderosa di contribuire attivamente al futuro della città.

Durante l’incontro sono stati illustrati i primi punti del programma, con un confronto aperto sui temi centrali dell’amministrazione comunale: dalla situazione dell’ente alle prospettive di risanamento, fino alle proposte di rilancio produttivo, turistico ed economico del territorio.

«Quello di oggi è stato un primo banco di prova molto positivo. La risposta dei campobellesi dimostra senso di responsabilità e voglia di essere parte attiva delle scelte future. Crediamo in una politica partecipata, inclusiva e aperta al dialogo», hanno dichiarato i rappresentanti della coalizione, sottolineando come il programma resti aperto ai contributi della cittadinanza e di altre realtà politiche.

L’incontro si è concluso tra applausi e commenti positivi, segno concreto di interesse e fiducia verso un percorso condiviso per costruire il futuro della comunità.

Ecco alcune interviste:

 

 

 

