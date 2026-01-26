GRANDE ATTESA PER LO SPETTACOLO “UNPLUGGED D’AUTORE” CON CLAUDIA GERINI, L’8 FEBBRAIO, AL CINE-TEATRO OLIMPIA DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Al via la rassegna “Il bello di Sicilia 3” promossa, anche quest’anno, dalla Quintosol con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione

Campobello di Mazara, 24/01/2026

Grande attesa per lo spettacolo “Unplugged d’autore”, che l’8 febbraio prossimo, alle 18.30, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, vedrà protagonista Claudia Gerini in apertura della terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” promossa dalla Quintosol production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani.

Lo spettacolo, che ha già riscosso grande successo in diversi teatri d’Italia, è una performance coinvolgente e raffinata che vedrà protagonista la talentuosa e carismatica artista, in una veste inedita di attrice e cantante, e il chitarrista Domenico Anellino, in un format musicale originale che unisce parole, musica ed emozioni. Un viaggio sonoro attraverso la canzone d’autore italiana e internazionale, tra omaggi a grandi nomi della canzone come Fabrizio De André, Pino Daniele, Battisti, Ornella Vanoni e Loredana Bertè.

La rassegna “Il Bello di Sicilia 3” ha in programma altri 6 spettacoli di musica e cabaret con importanti nomi del panorama artistico nazionale: Toti e Totino, Francesca Alotta, Ernesto Maria Ponte, Roberto Lipari, Tony Esposito e l’orchestra “Luna Rossa”, che chiuderà la rassegna, domenica 10 maggio, con l’immancabile omaggio a Renzo Arbore.

Anche quest’anno la direzione artistica sarà curata da Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che hanno articolato un cartellone che vuole essere al contempo divertente e popolare, adatto a un pubblico di tutte le età.

La campagna abbonamenti è già attiva presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi. Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito www.ticketzeta.it. Per l’acquisto dei biglietti (anche per singolo spettacolo) è possibile utilizzare la Carta Docenti.

Per l’acquisto di biglietti e abbonamenti, contattare:

– info@quintosol.it;

– +39 347 1734512

