GIOVANI IN CAMPO: GIUSEPPE MICCICHÈ A SOSTEGNO DI PIERO DI STEFANO CON LA

COPPIA GULOTTA – MARGIOTTA

Campobello di Mazara – Giuseppe Miccichè, dirigente regionale di partito e figura attiva da anni nel

tessuto sociale e culturale del territorio, annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Piero Di Stefano, il più giovane tra i candidati alla carica di Sindaco e di una coppia di giovani candidati

al Consiglio Comunale, Mariella Gulotta e Francesco Margiotta.

Miccichè, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio, dal mondo sportivo in quanto

presidente della locale squadra di calcio a cinque del paese, al mondo culturale e delle tradizioni

essendo promotore insieme a tanti altri ragazzi volenterosi, del ritorno di manifestazioni che erano state

dimenticate, con l’obiettivo esclusivo di valorizzare il proprio paese, sceglie di metterci la faccia e il cuore.

«La nostra scelta nasce dalla convinzione che il futuro del nostro paese si costruisca oggi, con coraggio,

idee nuove e una visione condivisa» – dichiarano – «abbiamo seguito con attenzione il panorama

politico attuale, con uno sguardo rivolto esclusivamente agli interessi dei cittadini, in particolare dei

giovani. Siamo una generazione libera, preparata e orientata alla progettualità concreta, quella che

incide realmente sul futuro».

Miccichè sottolinea inoltre l’importanza di un cambio di prospettiva: «Sono stanco di sentire parlare dei giovani senza che venga dato loro spazio per agire. In Piero Di Stefano abbiamo trovato una figura capace di ascoltarci e di coinvolgerci. È il momento di prendere consapevolezza del nostro ruolo, le decisioni politiche incidono direttamente su di noi, e non possiamo più limitarci a subirle. La nostra

voce deve trasformarsi in azione».

«Credo in una politica che ascolta, include e guarda avanti» – prosegue Miccichè – «Scendere in campo

come giovani è una responsabilità oltre che una scelta. Fare gruppo è la base di un percorso autentico,

abbiamo il dovere di rappresentare le nostre esigenze e di essere protagonisti del nostro tempo.

Mariella Gulotta e Francesco Margiotta sapranno garantire quest’impegno con serietà e

determinazione».

Il sostegno espresso si inserisce in un progetto politico che punta a coniugare competenza, entusiasmo

e responsabilità, unendo esperienza e innovazione. Una squadra concreta, che mette al centro i giovani

e il futuro del paese.

«Abbiamo già dimostrato che i giovani possono incidere, possono risvegliare l’entusiasmo della nostra

comunità. Oggi dobbiamo fare un passo in più: essere protagonisti anche nella politica. Quando i

giovani sostengono i giovani, cresce l’intera comunità. Siamo una generazione che ha scelto di restare

e di investire nel proprio territorio, mettendosi a disposizione anche attraverso l’impegno politico».

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