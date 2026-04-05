GIOVANI IN CAMPO: GIUSEPPE MICCICHÈ A SOSTEGNO DI PIERO DI STEFANO CON LA
COPPIA GULOTTA – MARGIOTTA
Campobello di Mazara – Giuseppe Miccichè, dirigente regionale di partito e figura attiva da anni nel
tessuto sociale e culturale del territorio, annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Piero Di Stefano, il più giovane tra i candidati alla carica di Sindaco e di una coppia di giovani candidati
al Consiglio Comunale, Mariella Gulotta e Francesco Margiotta.
Miccichè, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio, dal mondo sportivo in quanto
presidente della locale squadra di calcio a cinque del paese, al mondo culturale e delle tradizioni
essendo promotore insieme a tanti altri ragazzi volenterosi, del ritorno di manifestazioni che erano state
dimenticate, con l’obiettivo esclusivo di valorizzare il proprio paese, sceglie di metterci la faccia e il cuore.
«La nostra scelta nasce dalla convinzione che il futuro del nostro paese si costruisca oggi, con coraggio,
idee nuove e una visione condivisa» – dichiarano – «abbiamo seguito con attenzione il panorama
politico attuale, con uno sguardo rivolto esclusivamente agli interessi dei cittadini, in particolare dei
giovani. Siamo una generazione libera, preparata e orientata alla progettualità concreta, quella che
incide realmente sul futuro».
Miccichè sottolinea inoltre l’importanza di un cambio di prospettiva: «Sono stanco di sentire parlare dei giovani senza che venga dato loro spazio per agire. In Piero Di Stefano abbiamo trovato una figura capace di ascoltarci e di coinvolgerci. È il momento di prendere consapevolezza del nostro ruolo, le decisioni politiche incidono direttamente su di noi, e non possiamo più limitarci a subirle. La nostra
voce deve trasformarsi in azione».
«Credo in una politica che ascolta, include e guarda avanti» – prosegue Miccichè – «Scendere in campo
come giovani è una responsabilità oltre che una scelta. Fare gruppo è la base di un percorso autentico,
abbiamo il dovere di rappresentare le nostre esigenze e di essere protagonisti del nostro tempo.
Mariella Gulotta e Francesco Margiotta sapranno garantire quest’impegno con serietà e
determinazione».
Il sostegno espresso si inserisce in un progetto politico che punta a coniugare competenza, entusiasmo
e responsabilità, unendo esperienza e innovazione. Una squadra concreta, che mette al centro i giovani
e il futuro del paese.
«Abbiamo già dimostrato che i giovani possono incidere, possono risvegliare l’entusiasmo della nostra
comunità. Oggi dobbiamo fare un passo in più: essere protagonisti anche nella politica. Quando i
giovani sostengono i giovani, cresce l’intera comunità. Siamo una generazione che ha scelto di restare
e di investire nel proprio territorio, mettendosi a disposizione anche attraverso l’impegno politico».