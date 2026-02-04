Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

DALLA PROVINCIA

Gestione delle relazioni sindacali al Tribunale di Marsala FP CGIL, UILPA e FLP Giustizia Trapani proclamano lo stato di agitazione del personale

Feb 4, 2026

FP CGIL, UILPA e FLP Giustizia Trapani proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria di Marsala in segno di dissenso verso l’attuale gestioni delle relazioni sindacali.
“La decisione è maturata a seguito dell’assemblea dei lavoratori tenutasi lo scorso 30 gennaio – spiegano i segretari di categoria Andrea Genna, Gioacchina Catanzaro e Giuseppe Laudicina -, durante la quale il personale ha espresso un forte dissenso verso l’attuale gestione delle relazioni sindacali. Al centro della vertenza, la contestazione di provvedimenti organizzativi adottati unilateralmente dall’Amministrazione, che avrebbero ricadute significative sulle condizioni di lavoro, in aperta violazione del CCNL Funzioni Centrali e dei principi di leale collaborazione”.
Le tre sigle sindacali, pertanto, hanno inviato una nota alla Presidenza del Tribunale, alla Prefettura di Trapani e ai vertici sindacali nazionali, nella quale i rappresentanti dei lavoratori denunciano “gravi e persistenti criticità nelle relazioni con l’Amministrazione, già oggetto di precedenti contestazioni; mancanza di un confronto reale: nonostante le ripetute sollecitazioni, non è stato garantito un dialogo effettivo sulle scelte organizzative; compromissione delle condizioni minime necessarie per il regolare svolgimento delle attività sindacali”.
Contestualmente alla proclamazione dello stato di agitazione, i sindacati hanno chiesto l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura di Trapani.
“La nostra disponibilità al dialogo resta piena — concludono — ma è indispensabile ripristinare il rispetto delle prerogative contrattuali per giungere a soluzioni condivise. Tuttavia in assenza di un esito positivo nel tentativo di conciliazione, verranno adottate ulteriori iniziative di mobilitazione”.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Custonaci DALLA PROVINCIA San Vito Lo Capo

Casting aperto per “Makari 5”: la famosa serie tv cerca comparse in provincia di Trapani

Gen 19, 2026
DALLA PROVINCIA

MALTEMPO: L’ASP TRAPANI INVITA L’UTENZA A RECARSI IN OSPEDALE SOLO PER LE EMERGENZE

Gen 19, 2026
DALLA PROVINCIA

Il Coordinamento Giovani della Valle del Belìce si rimette in moto: partecipazione e impegno per il futuro del territorio

Gen 19, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Il miracolo di primavera: Quando Campobello di Mazara diventa un cantiere e i cittadini tutti leader.

5 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Ricostituzione del Consorzio DOP Nocellara del Belice, il plauso di Rinascita Campobellese

5 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara Castelvetrano

Si ricostituisce il Consorzio DOP Nocellara del Belice

4 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

UDC “CAMPOBELLO SI PREPARA PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026”.

4 Febbraio 2026 Redazione Redazione