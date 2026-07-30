FUSIONE NON SIGNIFICA CANCELLARE IL PASSATO MA RAPPRESENTARE DUE CITTÀ: CAMPOBELLO E CASTELVETRANO!

In uno scenario sportivo caratterizzato da polemiche spesso sterili ed infondate, da rivalità sportive evitabili tra conoscenti o molto spesso in raggi geografici ristretti, la Virtus Castelvetrano Campobello rappresenta tanto: maturità, scelte ponderate, rispetto e programmazione.

Parliamoci chiaro: la Virtus Campobello avrebbe disputato un campionato in C2 con l’obiettivo della salvezza e il Sicilia Futsal avrebbe disputando nuovamente una stagione puntando a raggiungere i playoff.

Ma tutto questo perché? Dividersi risorse spesso coincidenti, sia economiche che fisiche, sudare per portare il campionato fino alla fine e non lasciare mai un segno deciso e forte.

Virtus Castelvetrano Campobello significa presenza nella Valle del Belice, ricerca attenta di giocatori importanti per la nostra causa e coinvolgimento di sponsor che mirano a condividere un percorso sportivo con noi serio, pulito e sincero.

Con la Virtus non scompare la squadra di Campobello e nemmeno quella di Castelvetrano: entrambe continuano in simbiosi e più forti di prima.

I Presidenti Calandrino e Miccichè li conoscete, il mister Messina pure e nei prossimi giorni vedrete il resto della dirigenza, che non è altro che la somma delle due dirigenze degli anni passati: vedere le facce che ben conoscete vi fa capire la serietà di questo progetto e la maturità della scelta fatta.

Il nostro obiettivo è divertirci, fare bene e crescere negli anni, e lo vedrete passo dopo passo. Ma una cosa vogliamo precisare: non vogliamo assolutamente sentire che è scomparso il futsal a Castelvetrano o che è scomparsa l’unica squadra di Campobello che, ad oggi, ha raggiunto per la prima volta nella storia la C2: NOI CI SIAMO, PIÙ FORTI DI PRIMA.

Ci fa piacere condividere la passione per il futsal con altre società limitrofe, che ammiriamo per la voglia di mettersi in gioco e non vediamo l’ora di poterci confrontare sul campo possibilmente nella competizione regionale.

Forza Virtus Castelvetrano Campobello.

Firmato la Dirigenza

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