FUSIONE NON SIGNIFICA CANCELLARE IL PASSATO MA RAPPRESENTARE DUE CITTÀ: CAMPOBELLO E CASTELVETRANO!

In uno scenario sportivo caratterizzato da polemiche spesso sterili ed infondate, da rivalità sportive evitabili tra conoscenti o molto spesso in raggi geografici ristretti, la Virtus Castelvetrano Campobello rappresenta tanto: maturità, scelte ponderate, rispetto e programmazione.
Parliamoci chiaro: la Virtus Campobello avrebbe disputato un campionato in C2 con l’obiettivo della salvezza e il Sicilia Futsal avrebbe disputando nuovamente una stagione puntando a raggiungere i playoff.
Ma tutto questo perché? Dividersi risorse spesso coincidenti, sia economiche che fisiche, sudare per portare il campionato fino alla fine e non lasciare mai un segno deciso e forte.
Virtus Castelvetrano Campobello significa presenza nella Valle del Belice, ricerca attenta di giocatori importanti per la nostra causa e coinvolgimento di sponsor che mirano a condividere un percorso sportivo con noi serio, pulito e sincero.
Con la Virtus non scompare la squadra di Campobello e nemmeno quella di Castelvetrano: entrambe continuano in simbiosi e più forti di prima.
I Presidenti Calandrino e Miccichè li conoscete, il mister Messina pure e nei prossimi giorni vedrete il resto della dirigenza, che non è altro che la somma delle due dirigenze degli anni passati: vedere le facce che ben conoscete vi fa capire la serietà di questo progetto e la maturità della scelta fatta.
Il nostro obiettivo è divertirci, fare bene e crescere negli anni, e lo vedrete passo dopo passo. Ma una cosa vogliamo precisare: non vogliamo assolutamente sentire che è scomparso il futsal a Castelvetrano o che è scomparsa l’unica squadra di Campobello che, ad oggi, ha raggiunto per la prima volta nella storia la C2: NOI CI SIAMO, PIÙ FORTI DI PRIMA.
Ci fa piacere condividere la passione per il futsal con altre società limitrofe, che ammiriamo per la voglia di mettersi in gioco e non vediamo l’ora di poterci confrontare sul campo possibilmente nella competizione regionale.
Forza Virtus Castelvetrano Campobello.
Firmato la Dirigenza
Scopri di più da Campobello News
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.