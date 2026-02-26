Fratelli d’Italia Campobello di Mazara: definito il percorso politico in vista delle elezioni amministrative

Riceviamo e pubblichiamo da parte del Direttivo Cittadino di Fratelli d’Italia sede di Campobello di Mazara (TP)

In data 25.02.2026 si è riunito il direttivo del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Campobello di Mazara, alla presenza del responsabile degli enti locali per la provincia di Trapani, Nicolò Catania, e del segretario provinciale del partito, Maurizio Miceli. Il direttivo ha deliberato il percorso politico che intraprenderà il partito in occasione delle prossime elezioni amministrative, che interessano il rinnovo degli organi di governo della città. Tale percorso sarà intrapreso unitamente alle attuali forze di maggioranza, oltre a tutte quelle realtà politiche e sociali che hanno già manifestato volontà di adesione e condivisione. Il progetto trova la totale approvazione da parte di tutti gli organi provinciali e regionali del partito. Si ritiene opportuno precisare che eventuali tentativi di fughe in avanti, di qualsivoglia altra natura, rappresentano meramente posizioni personali. Nei prossimi giorni auspichiamo l’apertura di appositi momenti di confronto, volti a delineare una sintesi costruttiva e una linea programmatica comune, nell’esclusivo interesse di Campobello di Mazara e dei campobellesi.

Il Direttivo Cittadino.

