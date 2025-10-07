Forza Italia Campobello di Mazara: compattezza, agricoltura, decoro e turismo al centro del futuro del territorio.

Dopo un lungo incontro con il segretario provinciale Tony Scilla, il gruppo guidato da Andrea Moceri rilancia un piano di sviluppo locale in vista delle amministrative.

Campobello di Mazara – Forza Italia Campobello di Mazara si presenta più unita che mai.

Dopo un intenso e partecipato incontro con il segretario provinciale Tony Scilla, la squadra azzurra ha confermato cohesione, visione e determinazione, gettando le basi per un progetto politico concreto in vista delle prossime elezioni amministrative.

A guidare la segreteria cittadina è Andrea Moceri, figura molto conosciuta e radicata nella comunità campobellese, che ha saputo dare nuova energia e credibilità al partito.

“Ancora una volta, Forza Italia Campobello di Mazara mostra compattezza e unità d’intenti – ha dichiarato Moceri –. Si salda sempre più il nostro partito e si fortifica sempre più la nostra squadra.”

Agricoltura come motore di sviluppo

Tra le priorità individuate dal gruppo, un ruolo centrale spetta all’agricoltura, pilastro economico e identitario del territorio.

Forza Italia propone la creazione di un polo comunale dei servizi agricoli che offra assistenza, formazione e supporto tecnico ai produttori, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e sostenere le imprese agricole attraverso innovazione, tracciabilità e filiere corte.

Il progetto punta anche a favorire la cooperazione tra aziende e a promuovere il marchio territoriale di Campobello, legato alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti agricoli, in particolare dell’olio e delle produzioni ortofrutticole.

“L’agricoltura non è solo lavoro – spiega Moceri – ma cultura, identità e futuro. Dobbiamo proteggerla e modernizzarla.”

Decoro urbano e rigenerazione degli spazi

Altro punto chiave del programma è il decoro urbano.

Forza Italia Campobello intende restituire ordine, pulizia e bellezza agli spazi pubblici, intervenendo su manutenzione, illuminazione, verde e riqualificazione delle piazze.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita quotidiana e rendere la città più accogliente per residenti e visitatori.

“Il decoro urbano – afferma Moceri – non è solo estetica, ma rispetto per il territorio e per i cittadini che lo vivono ogni giorno.”

Turismo: dal mare alla cultura

Il gruppo azzurro punta con forza anche sul turismo, considerato un settore strategico per lo sviluppo economico locale.

Forza Italia intende promuovere un modello di turismo sostenibile e identitario, capace di valorizzare le risorse naturali e culturali del territorio, dalle borgate marine di Tre Fontane e Torretta Granitola ai siti archeologici delle Cave di Cusa.

La proposta comprende iniziative di promozione integrata, eventi culturali e collaborazioni con operatori e associazioni per trasformare Campobello in una destinazione vivace e organizzata durante tutto l’anno.

Una visione comune e inclusiva

Il lavoro di Andrea Moceri e della segreteria cittadina si inserisce nel percorso tracciato da Tony Scilla, che a livello provinciale mira a rafforzare la presenza di Forza Italia nel trapanese.

La parola d’ordine è unità, ma anche concretezza e ascolto del territorio.

Forza Italia Campobello punta infatti a costruire un progetto amministrativo che coinvolga cittadini, categorie produttive e realtà civiche, con un approccio partecipativo e orientato ai risultati.

Verso le amministrative

Con le elezioni comunali ormai vicine, Forza Italia si prepara a presentare una proposta politica chiara, moderna e concreta, che unisca competenza, passione e spirito di servizio.

Un progetto che mette al centro tre parole chiave: agricoltura, decoro e turismo – i veri motori della rinascita di Campobello di Mazara.

