Forza Italia Campobello, Andrea Moceri lancia il 2026: «Parte una nuova stagione politica»

Il Segretario comunale di Forza Italia -Campobello di Mazara, Andrea Moceri, rivolge a tutta la cittadinanza i più sentiti auguri per un buon inizio del 2026 e per un anno nuovo ricco di speranza, partecipazione e rinnovamento.

Un messaggio che nasce dalla volontà di continuare a portare avanti, con impegno e coerenza, i valori di Forza Italia sul territorio campobellese, ponendo al centro l’ascolto dei cittadini, il senso di comunità e una visione politica aperta e inclusiva.

«Il nuovo anno – dichiara Andrea Moceri – deve rappresentare l’inizio di una nuova fase politica per Campobello di Mazara. È necessario imprimere una svolta, superando l’ideologia e il modo di amministrare che hanno guidato il nostro paese negli ultimi undici anni ad un declino fino al dissesto finanziario.Serve una politica nuova, capace di rompere i circoli viziosi del passato e di restituire fiducia ai cittadini».

Secondo il Segretario comunale di Forza Italia, è fondamentale riscoprire il senso di appartenenza alla comunità e creare le condizioni affinché tutti possano partecipare attivamente alla vita quotidiana del Comune, contribuendo alle scelte e allo sviluppo del territorio.

«Campobello merita una politica fatta di trasparenza, confronto e partecipazione reale – conclude Moceri – una politica che guardi al futuro e che metta finalmente al centro la comunità, le sue esigenze e le sue potenzialità».Confidiamo nei cittadini il coraggio di ribellarsi.

Forza Italia Campobello di Mazara continuerà a lavorare con responsabilità e determinazione per costruire un percorso politico credibile, alternativo a questa amministrazione e vicino ai cittadini.

