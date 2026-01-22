Forza Italia accoglie Daniele Mangiaracina nella coalizione “Rinascita Campobellese”

Riceviamo e pubblichiamo
Caro Daniele Mangiaracina
è con grande piacere che ti accogliamo nella nostra coalizione “Rinascita Campobellese”(Forza Italia-Alternativa Civica-Campobello 5.0-Orizzonti Comuni)
Siamo entusiasti di averti con noi e di condividere il nostro impegno per il futuro del nostro paese.
Forza Italia-Campobello di Mazara è stato decisivo per il tuo
Ingresso perché voluto fortemente.
La tua adesione è un importante riconoscimento del nostro lavoro e della nostra visione per una Campobello più forte e più giusta. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e portare avanti i valori che ci stanno a cuore.
In Forza Italia, crediamo nella libertà, nella giustizia e nella solidarietà. Siamo un team di persone diverse, ma unite dalla stessa passione per il nostro paese e dalla volontà di lavorare per il bene comune.
Siamo felici di averti con noi e siamo pronti a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi.
Cordialmente,
Andrea Moceri
Segretario
Forza Italia-Campobello di Mazara