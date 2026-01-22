Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Forza Italia accoglie Daniele Mangiaracina nella coalizione “Rinascita Campobellese”

Gen 22, 2026

Riceviamo e pubblichiamo

 

Caro Daniele Mangiaracina

è con grande piacere che ti accogliamo nella nostra coalizione “Rinascita Campobellese”(Forza Italia-Alternativa Civica-Campobello 5.0-Orizzonti Comuni)
Siamo entusiasti di averti con noi e di condividere il nostro impegno per il futuro del nostro paese.
Forza Italia-Campobello di Mazara è stato decisivo per il tuo
Ingresso perché voluto fortemente.
La tua adesione è un importante riconoscimento del nostro lavoro e della nostra visione per una Campobello più forte e più giusta. Siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza e portare avanti i valori che ci stanno a cuore.
In Forza Italia, crediamo nella libertà, nella giustizia e nella solidarietà. Siamo un team di persone diverse, ma unite dalla stessa passione per il nostro paese e dalla volontà di lavorare per il bene comune.

Siamo felici di averti con noi e siamo pronti a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi.
Cordialmente,
Andrea Moceri
Segretario
Forza Italia-Campobello di Mazara

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

Gen 22, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Amministrative 2026. Il plauso di Alternativa Civica per la scesa in campo di Daniele Mangiaracina

Gen 21, 2026
Campobello di Mazara

Campobello: Daniele Mangiaracina entra in “Rinascita Campobellese”

Gen 20, 2026

You missed

Pantelleria

Tasse comunali: la Uil Pantelleria chiede il “salva-famiglie”

23 Gennaio 2026 Redazione Redazione
POLITICA

Maltempo, seduta straordinaria della giunta regionale

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Al Cine Teatro Olimpia un doppio appuntamento imperdibile: horror e riflessione sul grande schermo

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Forza Italia accoglie Daniele Mangiaracina nella coalizione “Rinascita Campobellese”

22 Gennaio 2026 Redazione Redazione