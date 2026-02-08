Evolve porta Campobello sul podio regionale. Nove giovani atleti, nove medaglie

Grande orgoglio per Campobello alla gara regionale della Federazione Italiana Pesistica, dove i giovani atleti della società Evolve hanno firmato una prestazione semplicemente straordinaria: nove allievi presentati, nove allievi sul podio, tutti classificati tra i primi tre posti nelle rispettive categorie di età e peso.

Un risultato che parla di lavoro serio, programmazione e passione, soprattutto considerando l’età dei protagonisti, compresa tra i 13 e i 16 anni.

A brillare in modo particolare è Vivian Calcagno, che conquista il 1° posto Under 17, confermandosi atleta di altissimo livello. Ottimi anche i piazzamenti Under 15, con il 2° posto di Sarà Barruzza, il 3° posto di Giorgia Recchia e il 3° posto maschile di Gabriel Boccadutri.

Risultati di rilievo anche tra gli esordienti 13 anni, dove Greta D’Angelo, Giada Giammarinaro, Elena Pisciotta, Miriam Burgarella e Fabiola Nuccio hanno chiuso la competizione tra secondo e terzo posto, dimostrando compattezza, determinazione e una preparazione tecnica già molto avanzata per la loro età.

Ma al di là delle medaglie, il valore più grande di questa esperienza va ben oltre il podio. Lo sport, soprattutto in età giovanile, è una vera scuola di vita: insegna rispetto delle regole, disciplina, sacrificio, spirito di squadra e resilienza, competenze che diventano fondamentali anche nello studio e nel percorso personale di ogni ragazzo.

Quando una cittadina come Campobello riesce a portare così tanti giovani atleti a competere – e vincere – a livello regionale, non si tratta solo di cronaca sportiva, ma di un segnale forte e positivo: quello di una comunità che investe nei ragazzi, che offre loro percorsi sani, ambiziosi e formativi, lontani dal disagio e vicini ai valori autentici.

Perché la vera forza non nasce per caso: si costruisce giorno dopo giorno, con impegno, costanza e la scelta consapevole di migliorarsi, un allenamento alla volta. E oggi, grazie a Evolve e ai suoi giovani atleti, Campobello può dirsi più forte anche fuori dalla pedana.

