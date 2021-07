TANTISSIME LE ADESIONE ALLA COMPETIZIONE, PROVA DEL TROFEO D’ITALIA

SUD E DELLA COPPA SLALOM 5° ZONA, CHE SI SVOLGERA’ IL PROSSIMO 24 E 25

LUGLIO. ALLA GARA SARA’ PRESENTE ANCHE NICOLO’ INCAMMISA: “A

SANT’ANGELO COME A CASA”

Sono davvero tante le adesioni per il 6° Autoslalom Città di Sant’Angelo

Muxaro, che si terrà, il 24 e 25 luglio. Il paese dell’agrigentino si appresta

dunque ad ospitare la manifestazione tra i birilli, valevole come prova del

Trofeo D’Italia Sud, della Coppa Slalom 5a Zona e del Campionato siciliano

(coefficiente 1,5). Tra i piloti presenti, anche Nicolò Incammisa, che non vede

l’ora di centrare l’ennesimo podio con la sua Radical SR4-Suzuki: “Sto ancora

cercando di apportare delle migliorie alla macchina, ho 72 anni e devo fare i

conti con l’età ma la passione è sempre la stessa ed è lei che mi spinge ad

andare avanti”.

Sant’Angelo Muxaro, 19 luglio – Ora è davvero tutto pronto. Il 6° Autoslalom Città di

Sant’Angelo Muxaro accenderà i motori questo weekend. La manifestazione, organizzata

dalla Muxaro Corse, coadiuvata dal Team Paliké, andrà in scena il 24 e 25 luglio.

Sono stati giorni pieni per i ragazzi della Muxaro Corse, che hanno lavorato intensamente,

insieme a diversi volontari: il circuito (sono state apportate delle migliorie al manto stradale),

e il paese intero sono così pronti ad ospitare la gara, prova del Trofeo D’Italia Sud.

Lo slalom, inserito anche nei calendari della Coppa Slalom 5a Zona e del Campionato

siciliano, con coefficiente 1,5 e curato dalla Delegazione Sicilia AciSport, oltre che in quello

dello Challenge Palikè, vedrà la partecipazione di tantissimi piloti, che si recheranno a

Sant’Angelo Muxaro da ogni parte della Sicilia.

Tra i protagonisti annunciati, anche Nicolò Incammisa, che non ha mai saltato un

appuntamento. Il presidente della Trapani Corse ha sempre dimostrato di essere

particolarmente legato al circuito, di circa 3 km, che si dirama lungo la S.P. 19, che tra i birilli

giunge sino alle porte del centro abitato del comune dell’agrigentino: “E’ un percorso che a

me piace tanto – esordisce Incammisa ai nostri microfoni -, un pilota a Sant’Angelo corre in

assoluta sicurezza, senza alcun rischio. Penso davvero che sia tra i più sicuri e di gare ne ho

fatte tante… Il circuito, poi, è pulito e curato, e questo può sembrare solo un dettaglio ma

come si sa sono i dettagli a fare la differenza. Tutto questo è chiaramente merito

dell’organizzazione. Sono delle piccolezze a cui si guarda, almeno un pilota esperto come me

lo fa. Spero che i miei amici non siano scaramantici ma è un augurio che gli voglio fare: sono

dell’idea che Sant’Angelo Muxaro abbia tutte le carte in regola per ottenere la titolazione di

Campionato italiano”.

Incammisa nelle precedenti edizioni è sempre salito sul podio, sul più alto nel 2017. Ma i

giovani incalzano e a Sant’Angelo, come conferma il presidente della Trapani Corse, sarà

presente Girolamo Ingardia, che occupa il primo posto del Campionato Siciliano, favorito per

salire sul gradino più alto del podio: “La speranza chiaramente è quella di poter fare una

bella gara – prosegue Incammisa – A Sant’Angelo ho sempre fatto bene ma comunque vada

ci divertiremo. Ingardia? È il pilota di punta della nostra scuderia, posso confermarle che sarà

a Sant’Angelo Muxaro. È giovane, è veloce, è un meccanico e sa cosa ha tra le mani. Ha

davvero tutto per far bene”.

Con Incammisa si fa un punto anche sulla stagione, condizionata inevitabilmente dal Covid19 ma l’esperto pilota non molla: “Bisogna essere ottimisti, quando diventerà una fatica

gareggiare lascerò, ma per adesso ci si diverte nonostante quello che si sta attraversando. I

due giorni in cui vado in gara per me sono un modo per staccare la spina dal mondo del

lavoro, mi ricarico. A Sant’Angelo, come è successo anche negli ultimi anni, verrò con la

famiglia. Per me l’Autoslam è vita e non è la gara in sé ma tutto il contesto. Quello che mi dà

felicità è trovare amici e trovarmi a casa; trovare un ambiente familiare, accogliente, che

non ti fa mancare niente. Ecco perché a Sant’Angelo non manco mai”.

E’ la passione il vero motore – “La stagione la stiamo vivendo discretamente, ho modificato

l’assetto della macchina, sistemando un po’ tutto. Queste accortezze mi hanno permesso di

ottenere dei buoni risultati, sono riuscito anche a salire sul podio” ma Incammisa non si

accontenta: “Sto ancora cercando di apportare delle migliorie alla macchina, ho 72 anni e

devo fare i conti con l’età ma la passione è sempre la stessa ed è lei che mi spinge ad andare

avanti”.

A Sant’Angelo come a casa – “Mi sento a casa davvero – conclude Incammisa -, ho trovato

un grande gruppo di amici, che ama il mondo dei motori come me e ho cercato di dare una

mano, offrendo la mia esperienza, i miei consigli. Fa piacere portare le mie conoscenze, i

giovani vanno sempre aiutati e la Muxaro Corse è un gruppo che ascolta”.

A Sant’Angelo Muxaro, dunque, i motori si accenderanno sabato: i controlli alle vetture, dalle

ore 15.30 alle 19.30, si svolgeranno in Piazza Umberto I. Per gli addetti ai lavori, invece, sarà

possibile accreditarsi presso i locali municipali, ubicati sempre in Piazza Umberto I, dalle ore

15.00 alle ore 19.00. La gara, su tre manches, avrà chiaramente il suo via la domenica.

Per ulteriori informazioni sul 6° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro si può consultare il

sito ufficiale http://www.palike.it/slmuxaro.html e le pagine Facebook, al duplice indirizzo:

www.facebbok.com/nicola.palike e www.facebook.com/muxaro.corse.39

