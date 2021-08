Pesaro. Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche – “Coppa Faro”: dall’8 al 10 Ottobre p.v.

Campionato Italiano Vel. Salita Auto Storiche

Fasi di preparazione per la Coppa Faro

La gara pesarese organizzata dalla P&G Racing sarà decimo e conclusivo round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche dall’8 al 10 ottobre

La “Coppa Faro” si sta preparando per la 4^ riedizione, che si disputerà nel week end del 8/9/10 ottobre 2021. La gara pesarese ormai è un appuntamento fisso nel calendario del CIVSA, ed anche per questa edizione si preannuncerà decisiva per l’assegnazione dei vari titoli, quindi un appuntamento da non mancare.

La competizione è aperta ai soli veicoli storici. Gli organizzatori della “P&G Racing”, affiancati dalla Intercontact srl, che cura la parte burocratica- amministrativa e fiscale, con il determinante supporto dell’ideatore e pilota Alessandro Rinolfi; a coadiuvare il tutto gli esperti e competenti “tecnici” Euno Carini e Renzo Serrani, l’addetto stampa Roberto Saguatti il tutto con la supervisione del Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Bernetti, come si suol dire …squadra che vince non si cambia.

La “salita …sul mare” come ormai viene chiamata la gara pesarese per la sua particolare e suggestiva location, si avvale anche dell’importante e prestigioso supporto dell’ Associazione “ Terra di Piloti e Motori” con il suo Presidente Alberto Paccapelo, di ACI-Pesaro-Urbino, ai quali lo staff organizzatore rinnova il suo ringraziamento, estendendolo alle aziende, le quali nonostante il periodo ancora particolare, sono un supporto determinate per la realizzazione dell’evento. Quindi ora non resta che attendere l’ 8/9/10 ottobre prossimi, per …salire tutti insieme appassionatamente i 3,800 metri che dalla riva del mare di Baia Flaminia, portano attraverso il Parco San Bartolo al traguardo del Faro.

