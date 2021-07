Cortina d’Ampezzo. Coppa d’Oro delle Dolomiti 2021: vince Mario Passanante con la Fiat 508 C

È la Fiat 508C del 1937 di Mario Passanante e Dario Moretti ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2021 della Coppa d’Oro delle Dolomiti.

LE AUTO IN GARA

Tra le vetture al via, le rare Lancia Lambda del 1929 di Sergio Sisti e Anna Gualandi, la Fiat 514 Mille Miglia del 1930 di Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi, la Lancia Aurelia B20 Gt del 1953 di Stefano Macaluso, e sempre in prima linea tra gli appassionati di regolarità, il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, in coppia con la figlia Alessia, sulla Lancia Aurelia B24 del 1957, già rodata nel Campionato Italiano Grandi Eventi Aci Sport negli anni scorsi. La Coppa d’Oro è appuntamento fondamentale per i regolaristi di lunga data: tra gli habitué della gara, Stefano Visconti, sulla Austin Healey 100/4 del 1956, ma sono anche tanti gli esordienti che si mettono alla prova, come l’equipaggio composto da Giustino e Gaia De Sanctis, padre e figlia, in gara su una Porsche 356 Speedster del 1954.