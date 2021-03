Germania: Lockdown anche ad aprile: il piano della Merkel

La cancelliera vuole estendere divieti e restrizioni per tutto Aprile

La cancelliera tedesca Angela Merkel vuole estendere il lockdown in Germania fino ad aprile. Lo scrive il quotidiano popolare Bild, citando una bozza del documento che Merkel presenterà domani alla riunione con i leader regionali sulle misure anticovid. Non è citata la data fino a quando è prevista l’estensione delle misure. Il piano prevede anche che le aziende tedesche offrano ai dipendenti due test rapidi a settimana per tracciare i contagi e tenere sotto controllo la curva dell’epidemia.