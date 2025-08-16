Estate a Tre Fontane: tre serate da vivere sotto le stelle con il Tre Fontane Summer Fest 2025

CAMPOBELLO DI MAZARA – L’estate campobellese si arricchisce di un appuntamento imperdibile. Dal 17 al 19 agosto 2025, la suggestiva Piazza Favoroso di Tre Fontane ospiterà il Summer Fest 2025, un evento firmato Francesco Foggia e organizzato in collaborazione con l’UNAC Mazara del Vallo.

Tre giornate che uniranno comicità, musica e intrattenimento in una cornice unica, capaci di attirare residenti e visitatori da tutta la provincia di Trapani.

📌 Programma del Summer Fest 2025

🎭 Domenica 17 agosto – ore 21:30

Si parte con la 6ª edizione di “Semplicemente Meraviglioso”, spettacolo condotto da Vittoria Abbenante e dedicato alla comicità.

Ospiti i grandi comici siciliani Toti e Totino, pronti a regalare risate e spensieratezza al pubblico di Piazza Favoroso.

🎤 Lunedì 18 agosto – ore 21:30

La serata si apre con la voce di Marianna Alè cantante campobellese neo vincitrice del festival ”Voci dal mediterraneo”, e direttamente dal programma televisivo Io Canto.

A seguire, il concerto de I Mediterraneo, che accompagneranno gli spettatori in un viaggio musicale con il loro emozionante tributo ai Pooh.

🎶 Martedì 19 agosto – ore 21:30

Gran finale con Radio Time ’90 in Tour: un tuffo nei mitici anni ’90 tra hit intramontabili, energia e divertimento fino a tarda sera.

🌟 Una festa per tutti

Il Tre Fontane Summer Fest 2025 si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione estiva, trasformando Piazza Favoroso nel cuore pulsante della socialità e dello spettacolo.

Un’occasione unica per vivere tre serate indimenticabili tra amici, famiglia e turisti provenienti da tutta la Sicilia occidentale.

📅 Quando: 17-19 agosto 2025

📍 Dove: Piazza Favoroso, Tre Fontane – Campobello di Mazara

