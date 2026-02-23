Ercole Olivario 2026: in finale anche l’Azienda Agricola Lombardo di Campobello di Mazara. La Sicilia porta 14 eccellenze a Perugia

C’è anche Campobello di Mazara tra le eccellenze siciliane dell’olio extravergine d’oliva che rappresenteranno l’Isola alla finale nazionale del 34° Premio Ercole Olivario 2026.

Tra le 14 aziende siciliane qualificate – cinque in più rispetto al 2025 – spicca infatti l’Azienda Agricola Lombardo, realtà di Campobello di Mazara, selezionata nella categoria Extravergine.

Le imprese finaliste parteciperanno alla fase conclusiva del concorso, in programma il 21 e 22 aprile a Perugia, uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello nazionale per il settore olivicolo.

Un risultato di prestigio per Campobello di Mazara

La qualificazione dell’Azienda Agricola Lombardo (Campobello di Mazara – Trapani) rappresenta un risultato di grande rilievo per il territorio, confermando la vocazione agricola d’eccellenza del comune e la qualità raggiunta dalle produzioni locali di olio extravergine d’oliva. Un riconoscimento che valorizza il lavoro, la competenza e l’attenzione alla qualità portati avanti negli anni dall’azienda campobellese.

Le aziende siciliane qualificate

Categoria Dop

Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa)

Miceli & Sensat (Roccamena – Palermo)

Agrestis (Buccheri – Siracusa)

Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi – Ragusa)

Azienda Agricola Titone di Titone Antonina (Locogrande – Trapani)

Viragì (Chiaramonte Gulfi – Ragusa)

Mandranova (Palma di Montechiaro – Agrigento)

Frantoi Covato (Modica – Ragusa)

Categoria Extravergine

Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi – Ragusa)

Società Agricola Cutrera Giovanni (Chiaramonte Gulfi – Ragusa)

Miceli & Sensat (Roccamena – Palermo)

Disisa Società Agricola (Monreale – Palermo)

Azienda Agricola Lombardo (Campobello di Mazara – Trapani)

Sanacore Francesco (Guarrato – Trapani)

I premi regionali e i riconoscimenti speciali

Nella selezione regionale sono risultate prime classificate:

Rollo per la categoria Dop-Igp

Frantoi Cutrera per la categoria Extravergine

Miceli & Sensat per il biologico

Agrestis e Giovanni Cutrera per le monocultivar

Assegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole” alle piccole produzioni di nicchia e un premio speciale alla comunicazione all’azienda Terre di Shemir di Guarrato (Trapani).

Pace: «Qualità in crescita e forte spinta all’innovazione»

«Abbiamo potuto verificare – ha dichiarato Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – un notevole incremento della qualità degli oli extravergine prodotti in Sicilia e una forte spinta all’innovazione. La Sezione Regione Sicilia del Premio Ercole Olivario è una vetrina strategica per promuovere queste eccellenze a livello nazionale e internazionale».

La cerimonia a Trapani

La cerimonia regionale di premiazione si è svolta presso la Camera di commercio di Trapani, alla presenza, tra gli altri, di Antonino Belcuore (Camera di commercio del Sud-Est Sicilia), Giorgio Mencaroni (Camera di commercio dell’Umbria e Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario), Federico Sisti (direttore del Premio), Filippo Sisti, Salvatore Quinci (presidente del Libero consorzio di Trapani), Salvatore Tallarita (sindaco di Misiliscemi), Giuseppe Pellegrino (assessore alle Politiche agricole del Comune di Trapani) e Biagio Stallone (assessore ad Agricoltura e Attività produttive del Comune di Campobello di Mazara).

L’evento si è concluso con una degustazione degli oli vincitori abbinati alle specialità gastronomiche del Trapanese, curate dallo chef Peppe Giuffrè e dal maestro fornaio Peppe Martinez, con la collaborazione dell’Istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice.

Un successo che rafforza l’immagine di Campobello di Mazara come territorio capace di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale, grazie anche al lavoro dell’Azienda Agricola Lombardo, ora pronta a rappresentare la Sicilia alla finale di Perugia.

