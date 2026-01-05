Campobello News

Epifania di festa a Tre Fontane: la Befana arriva in piazza Favoroso

Gen 5, 2026

La Befana incanta Tre Fontane: dolci, musica e sorrisi per grandi e piccoli

Tre Fontane si prepara a vivere una mattinata  di festa, tradizione e condivisione in occasione dell’Epifania. Domani, 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 10, piazza Favoroso si trasformerà in un luogo di magia e allegria grazie all’iniziativa “Arriva la Befana a Tre Fontane”, promossa dal Comitato “L’Amore per Tre Fontane”.

Protagoniste della mattinata saranno le Befane, che accoglieranno i bambini con dolci, leccornie e musiche natalizie, regalando sorrisi ed emozioni in un clima di autentica spensieratezza. Un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche adulti e famiglie, richiamando il valore delle tradizioni popolari e del ritrovarsi insieme.

L’evento rappresenta un importante momento di aggregazione sociale per la comunità di Tre Fontane, che ancora una volta dimostra il desiderio di vivere il territorio attraverso iniziative semplici ma significative, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione.

«Sarà una mattinata dedicata alla gioia, alla convivialità e allo stare insieme», fanno sapere gli organizzatori, sottolineando come manifestazioni di questo tipo contribuiscano a rendere viva la piazza e a creare occasioni di incontro intergenerazionale.

Piazza Favoroso, cuore pulsante della località, farà da cornice a un evento che unisce tradizione, musica e spirito natalizio, salutando le festività con un ultimo momento di festa prima del ritorno alla quotidianità.

Il Comitato “L’Amore per Tre Fontane” invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per condividere insieme una mattinata all’insegna dell’allegria e della semplicità, valori che rendono speciale ogni comunità.

