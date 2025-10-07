È arrivata una nuova realtà a Campobello di Mazara! Il Centro di Formazione Global service for Enterprises diretta da Francesco Messina apre le porte della sua nuova sede per dare spazio a chi vuole crescere, imparare e costruire il proprio futuro. Dalla ristorazione al socio-sanitario, fino alla formazione per aziende e programmi di inclusione lavorativa: qui la formazione diventa opportunità. Una sede nuova, lo stesso impegno: accompagnare giovani, adulti e imprese verso nuove possibilità.

