Amministrative 2026 Campobello di Mazara

DISSESTO FINANZIARIO E CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA: UNA CONTRADDIZIONE CHE VA CHIARITA

Feb 6, 2026

DISSESTO FINANZIARIO E CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA: UNA CONTRADDIZIONE CHE VA CHIARITA

 

La coalizione Rinascita Campobellese, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, non può non rilevare la contraddizione nelle dichiarazioni di chi oggi parla di risanamento delle casse comunali e di continuità amministrativa. La stessa amministrazione governa la città dal 2014 ed è stata alla guida del Comune nel periodo che ha portato al dissesto finanziario dell’ente. Per questo motivo, prima di rivendicare risultati, sarebbe necessario un serio bilancio politico e amministrativo delle scelte compiute negli anni. Il dissesto non è uno slogan elettorale, ma una condizione che ha avuto conseguenze concrete per il Comune e per i cittadini. La comunità campobellese merita chiarezza, responsabilità e una proposta amministrativa credibile per il futuro.

 

 

Daniele Mangiaracina Coordinatore della coalizione “Rinascita Campobellese” 06/02/2026

