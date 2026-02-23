Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Disagi nell’erogazione idrica a Campobello di Mazara per un guasto alla rete

Feb 23, 2026

Campobello di Mazara sta vivendo in queste ore disagi nell’erogazione idrica a causa di un guasto alla linea di distribuzione elettrica, verificatosi nella giornata di sabato. Il problema elettrico ha provocato un danno alla pompa di sollevamento idrico comunale, compromettendo il regolare approvvigionamento dell’acqua su tutto il territorio.

A darne comunicazione è stato il sindaco Giuseppe Castiglione, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che, per far fronte all’emergenza, si è reso necessario razionalizzare la distribuzione idrica a fasi alterne, tra la zona alta e la zona bassa del paese.

La pompa idrica danneggiata è stata tempestivamente ordinata e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Una volta effettuata la sostituzione, la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità.

L’amministrazione assicura che la cittadinanza sarà costantemente aggiornata su eventuali sviluppi e invita i cittadini a un utilizzo responsabile dell’acqua fino al completo ripristino del servizio.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Risate, applausi e sold-out: Toti e Totino conquistano il Cine-Teatro Olimpia

Feb 23, 2026
Campobello di Mazara

Ercole Olivario 2026: in finale anche l’Azienda Agricola Lombardo di Campobello di Mazara

Feb 23, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, Moceri (Forza Italia): “Liberata da un modo di amministrare lontano dal bene comune

Feb 21, 2026

You missed

Mazara del Vallo

Mons. Angelo Giurdanella compie 70 anni: gli auguri della Diocesi di Mazara del Vallo

24 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Risate, applausi e sold-out: Toti e Totino conquistano il Cine-Teatro Olimpia

23 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Ercole Olivario 2026: in finale anche l’Azienda Agricola Lombardo di Campobello di Mazara

23 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Disagi nell’erogazione idrica a Campobello di Mazara per un guasto alla rete

23 Febbraio 2026 Redazione Redazione