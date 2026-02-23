Disagi nell’erogazione idrica a Campobello di Mazara per un guasto alla rete

Campobello di Mazara sta vivendo in queste ore disagi nell’erogazione idrica a causa di un guasto alla linea di distribuzione elettrica, verificatosi nella giornata di sabato. Il problema elettrico ha provocato un danno alla pompa di sollevamento idrico comunale, compromettendo il regolare approvvigionamento dell’acqua su tutto il territorio.

A darne comunicazione è stato il sindaco Giuseppe Castiglione, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che, per far fronte all’emergenza, si è reso necessario razionalizzare la distribuzione idrica a fasi alterne, tra la zona alta e la zona bassa del paese.

La pompa idrica danneggiata è stata tempestivamente ordinata e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Una volta effettuata la sostituzione, la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità.

L’amministrazione assicura che la cittadinanza sarà costantemente aggiornata su eventuali sviluppi e invita i cittadini a un utilizzo responsabile dell’acqua fino al completo ripristino del servizio.

