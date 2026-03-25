Diga Trinità, il ministero autorizza innalzamento della quota. Schifani: «Forte impegno per risolvere annosa criticità»

Il ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’innalzamento della quota della diga Trinità di Castelvetrano, nel Trapanese, da 62 a 64 metri sul livello del mare, come era stato richiesto dalla Regione Siciliana. Il via libera è valido in via sperimentale per un anno, in attesa della progettazione di altri interventi di miglioramento della sicurezza idraulica.

«Abbiamo lavorato in silenzio e con grande senso di responsabilità per risolvere uno dei problemi del sistema delle dighe siciliane, una criticità che si trascinava da anni senza soluzione. Il mio governo sta intervenendo con determinazione e concretezza per garantire sicurezza, piena funzionalità degli invasi e tutela delle risorse idriche. I risultati di questo lavoro operoso iniziano ad arrivare», commenta il presidente Renato Schifani che aveva affidato al dirigente generale del dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, la gestione dell’emergenza relativa alla diga.

Ieri, il sopralluogo dei tecnici ministeriali ha dato riscontro favorevole, riconoscendo che sono state effettivamente migliorate le condizioni di sicurezza. Sull’infrastruttura sono state realizzate opere di somma urgenza per un importo complessivo di 1,25 milioni di euro. L’innalzamento della quota permette di guadagnare 2,6 milioni di metri cubi netti che si aggiungono ai 1,6 milioni già presenti nell’invaso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati