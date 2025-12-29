Dieci anni di mare, coraggio e sorrisi: il 1° gennaio torna il Bagno di Capodanno a Tre Fontane

Ci sono tradizioni che non si limitano a resistere al tempo, ma crescono, si rafforzano e diventano simbolo di una comunità.

Il Bagno di Capodanno di Tre Fontane è una di queste.

Il 1° gennaio 2026, alle prime luci del nuovo anno, il mare d’inverno tornerà a essere protagonista di un appuntamento che unisce sport, amicizia ed entusiasmo. I Runners “Stanchi ma non Troppo”, insieme alla Pro Loco di Campobello di Mazara, celebrano un traguardo importante: dieci anni di un evento diventato ormai una vera e propria leggenda locale.

Alle ore 8:30, quando la spiaggia è ancora avvolta dal silenzio e l’aria profuma di nuovi inizi, atleti, camminatori e temerari si ritroveranno presso il Monnalisa Beach, uno dei luoghi simbolo di Tre Fontane, per dare il via a una mattinata che va ben oltre il semplice sport.

Perché il Bagno di Capodanno non è solo una corsa.

Non è solo una camminata.

E non è soltanto un tuffo.

È un rito collettivo, un gesto di coraggio condiviso, un modo autentico per salutare l’anno nuovo con energia e positività.

C’è chi partecipa ogni anno senza esitazione e chi, puntualmente, prova a rimandare con qualche scusa: il freddo, la sveglia presto, l’ultimo brindisi della notte. Ma chi decide di esserci scopre un’esperienza unica, intensa, liberatoria, capace di restare impressa nella memoria molto più di qualsiasi proposito scritto su un foglio.

Il programma è aperto a tutti, senza distinzioni:

Camminata veloce

Corsa non competitiva

E poi il momento più atteso e simbolico: il tuffo nel mare di Tre Fontane, per iniziare l’anno con un sorriso che scalda più di qualsiasi cappotto.

Ad accogliere i partecipanti ci sarà una vera festa sul mare:

maglia tecnica rossa, scaldacollo blu mare, telo mare, ricca colazione, musica, premi e il tradizionale brindisi augurale, da condividere insieme, fronte mare.

Il Bagno di Capodanno è un inno alla vita, alla condivisione e al territorio. È Tre Fontane che si racconta attraverso il suo mare d’inverno, l’energia delle persone e la bellezza semplice delle tradizioni che uniscono.

Dieci anni dopo la prima edizione, lo spirito è rimasto lo stesso: genuino, goliardico, vero.

E ogni 1° gennaio non è più solo un giorno di festa, ma un’esperienza da vivere.

📍 Appuntamento fissato

🕣 Ore 8:30

📌 Monnalisa Beach – Tre Fontane

Il nuovo anno vi aspetta.

A piedi, di corsa e, soprattutto, a mare.

