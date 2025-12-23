Dieci anni di coraggio, sorrisi e mare d’inverno: torna il Bagno di Capodanno a Tre Fontane

Ci sono tradizioni che nascono quasi per gioco e, anno dopo anno, diventano leggenda.

Il Bagno di Capodanno di Tre Fontane è una di queste.

Il 1° gennaio 2026, alle prime luci del mattino, i Runners “Stanchi ma non Troppo” festeggiano un traguardo speciale: dieci anni di un appuntamento che unisce sport, amicizia e quella sana follia che rende indimenticabili le esperienze più autentiche, l’evento è coorganizato insieme alla Pro Loco di Campobello di Mazara.

Alle ore 8:30, quando il mare è ancora avvolto dal silenzio e l’aria profuma di nuovo inizio, atleti, camminatori e temerari si ritroveranno presso il Monnalisa Beach, uno dei lidi più belli di Tre Fontane, punto di incontro simbolo di questa ricorrenza ormai mitica.

Non è solo una corsa, non è solo una camminata, e non è solo un tuffo.

È un rito collettivo.

C’è chi partecipa ogni anno senza esitazioni e chi, puntualmente, prova a trincerarsi dietro qualche alibi: il freddo, il sonno, l’ultimo brindisi della notte prima. Ma chi supera quella piccola paura scopre qualcosa di unico: un’esperienza intensa, liberatoria, che resta dentro per sempre.

Il programma è pensato per tutti:

Camminata veloce di 3 km

Corsa non competitiva di 5 km

E poi, il momento più atteso: il tuffo nel mare di Tre Fontane, per salutare il nuovo anno con energia, coraggio e un sorriso che scalda più di qualsiasi cappotto.

Ad attendere i partecipanti ci sarà un’accoglienza speciale:

una maglia tecnica rossa, uno scaldacollo blu mare, un telo mare, una ricca colazione, premi, musica e, naturalmente, il brindisi augurale al nuovo anno, da condividere insieme, fronte mare.

Il Bagno di Capodanno non è una sfida contro il freddo, ma un inno alla vita, alla condivisione e al territorio. È Tre Fontane che si racconta attraverso il mare d’inverno, l’energia delle persone e la bellezza semplice delle tradizioni che uniscono.

Dieci anni dopo la prima edizione, lo spirito è rimasto lo stesso: genuino, goliardico, vero.

E ogni anno, puntuale, il 1° gennaio non è più solo un giorno di festa, ma un’esperienza da vivere.

L’appuntamento è fissato.

Ore 8:30 – Monnalisa Beach, Tre Fontane.

Il nuovo anno vi aspetta… a piedi, di corsa e, soprattutto, a mare.

