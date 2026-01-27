Daniele Mangiaracina alla guida di “Rinascita Campobellese” ringrazia tutti i cittadini per il sostegno

Daniele Mangiaracina alla guida di “Rinascita Campobellese”: nasce un progetto politico fondato su unità, competenza e cambiamento.

La coalizione Rinascita Campobellese avvia ufficialmente il proprio percorso verso le prossime elezioni amministrative con la nomina di Daniele Mangiaracina come coordinatore politico.

Un incarico accolto con senso di responsabilità e spirito di servizio, come sottolineato dallo stesso Mangiaracina nel suo messaggio pubblico di ringraziamento rivolto alle forze politiche e civiche della coalizione e a tutta la cittadinanza.

“Accolgo questo ruolo con consapevolezza dell’importanza della sfida che ci attende e del valore di un lavoro collettivo fondato sul dialogo, sul confronto e sulla condivisione di obiettivi comuni”.

Parole che delineano con chiarezza l’impostazione del progetto: una coalizione ampia, costruita sull’ascolto e sulla collaborazione, con l’obiettivo di offrire a Campobello di Mazara un’alternativa credibile e concreta.

Mangiaracina ha voluto inoltre ringraziare i numerosi cittadini che, anche attraverso i social network, hanno espresso sostegno e incoraggiamento per il suo ritorno in campo e per la proposta politica della coalizione. Un segnale importante di attenzione e fiducia verso un percorso che punta al rinnovamento amministrativo e alla partecipazione attiva della comunità.

Rinascita Campobellese si presenta infatti come un progetto che mette al centro valori fondamentali quali:

la legalità ,

la partecipazione democratica ,

la competenza amministrativa ,

la trasparenza nell’azione pubblica.

Principi che rappresentano le basi per costruire una visione moderna di governo locale, capace di rispondere ai reali bisogni dei cittadini e di rilanciare lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

L’avvio ufficiale di questo percorso segna dunque un passaggio significativo nel panorama politico campobellese, aprendo una fase di confronto e progettazione che accompagnerà la comunità nei mesi che porteranno alle urne.

Il cammino è appena iniziato, ma l’obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare l’unità della coalizione in una proposta solida, inclusiva e orientata al futuro di Campobello di Mazara.

Il comunicato stampa di Daniele Mangiaracina

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alle forze politiche e civiche che compongono la coalizione “Rinascita Campobellese” per la fiducia accordatami e per il sostegno manifestato nel percorso politico avviato in vista delle prossime elezioni amministrative. Accolgo con senso di responsabilità il ruolo di coordinatore della coalizione, consapevole dell’importanza della sfida che ci attende e del valore di un lavoro collettivo fondato sul dialogo, sul confronto e sulla condivisione di obiettivi comuni. Ringrazio inoltre tutti i cittadini e gli amici che, anche attraverso i social network, hanno condiviso e sostenuto la proposta della coalizione e il mio ritorno in campo, dimostrando attenzione e fiducia verso un progetto di cambiamento per Campobello di Mazara. Con spirito unitario, la coalizione lavora per costruire un’alternativa credibile e vicina ai bisogni della comunità, nel solco dei principi della legalità, della partecipazione democratica, della competenza e della trasparenza. Daniele Mangiaracina Coordinatore “Rinascita Campobellese” 26/01/2026

