Valderice. Il Sindaco Stabile azzera la Giunta Municipale

Con provvedimento ufficiale ho deciso di revocare i decreti sindacali con cui avevo nominato e conferito le cariche di Assessore in seno alla Giunta Municipale.

La mia decisione arriva in un momento ben preciso, ossia ad un punto che supera temporalmente la metà del mio mandato elettorale.

L’assetto politico ritengo abbia la necessità di un rilancio, al fine di continuare ad attuare il mio programma in maniera più condivisa possibile.

La rimodulazione della composizione della Giunta, è ispirata ad una sempre più compatta azione di indirizzo, volta a dare impulso ai processi di attuazione della parte finale del programma politico, sempre nell’esclusivo interesse pubblico; programma per il quale sono stato chiamato a governare questo paese.

Ringrazio di cuore tutti gli Assessori che fino ad oggi si sono spesi senza alcuna remora per Valderice, e rinnovo la mia gratitudine per avermi affiancato nei miei primi tre anni di mandato in maniera decisamente significativa.

Francesco Stabile

