In occasione della “Giornata Mondiale della Fibromialgia, indetta per il 12 Maggio 2021, questo Ente intende organizzare, a partire dalle ore 18.30 presso Piazza Sandro Pertini, 1 – Valderice, un incontro per dare voce e testimonianza a quanti soffrono di questa patologia, non riconosciuta e spesso trascurata. La manifestazione, in collaborazione con l’Associazione AISF e la Pro Loco Città di Valderice, si svolgerà nel rispetto delle norme previste per il contenimento del contagio da covid-19.

