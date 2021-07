Valderice. Abbandono rifiuti: caccia ai trasgressori

Procede senza sosta la lotta contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti!

L’ Amministrazione comunale, non intende arrendersi al continuo scempio che quotidianamente viene perpetrato ai danni del nostro territorio.

Insieme al corpo di Polizia Municipale ed in collaborazione con le Guardie Ambientali, con le quali è stato sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa, si continuano a svolgere azioni di contrasto verso i trasgressori specializzati nell’abbandono del rifiuto.

L’attività, oltre all’installazione delle foto trappole per cogliere i soggetti in flagranza di reato, prevede l’ispezione del sacchetto abbandonato e l’elevazione di sanzioni e verbali contro coloro che continuano a mortificare l’ambiente in cui viviamo e di cui tutti noi dobbiamo godere.

Abbiatene cura, tutto Ci appartiene!

