Valderice. 40° Anniversario Biblioteca Comunale ” Francesco De Stefano”

La biblioteca comunale “F. De Stefano” di Valderice nell’anno 2020 ha compiuto 40 anni di attività e di servizi resi al pubblico.

A causa però della situazione pandemica, è stato impossibile organizzare un evento pubblico che potesse ricordare tale importante traguardo raggiunto. Oggi però, a distanza di un anno, vogliamo ripercorrere le tappe salienti che hanno portato alla costituzione di questo servizio nel 1980, fino ad arrivare al significato odierno di servizio essenziale che soddisfa i bisogni molteplici e mutevoli della nostra comunità, capace di concorrere ad uno sviluppo culturale e democratico.

Per questo nel pomeriggio di sabato 23 ottobre, alle ore 17.00, nella sala conferenze del Molino Excelsior, si terrà un evento celebrativo, durante il quale, oltre agli interventi delle autorità locali, degli Assessori Mazzara e Iovino, interverranno: Attilio Ludovico Vinci, giornalista e scrittore, e Peppe Coppola, già sindaco di Valderice, promotore della biblioteca valdericina, e Luca Fiore di Generazione App che insieme alla bibliotecaria, Rosaria di Trapani, illustreranno i progetti in itinere.

In tale occasione verranno ringraziate le Ditte valdericine, Buzzitta Stile e Buzzitta Corner per le donazioni effettuate, rispettivamente la nuova insegna della Biblioteca e la ristampa degli opuscoli che illustrano i servizi bibliotecari.

Il tutto sarà intervallato da letture e brani musicali eseguiti da Antonello Di Gregorio e Maria Pia Bonfiglio.

