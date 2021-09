TROMBA D’ARIA A PANTELLERIA, MOGAVERO: «SOLIDARIETÀ E VICINANZA A TUTTA LA COMUNITÀ DELL’ISOLA»

«Solidarietà e vicinanza: sono questi i sentimenti che in questo momento mi sento di esprimere a tutta la comunità di Pantelleria colpita da questa tragedia». Così il Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero all’indomani del fatto di cronaca che ha sconvolto l’intera isola. Il Vescovo ha saputo della notizia mentre si trovava in ritiro spirituale col clero a Poggio San Francesco, vicino Monreale. Pantelleria fa parte della Diocesi di Mazara del Vallo e all’isola monsignor Mogavero è particolarmente legato. «Eventi naturali come questi sono imprevedibili – ha detto il Vescovo – e stavolta hanno colpito in maniera tragica una parte dell’isola. Alle famiglie di Giovanni Errera e Francesco Valenza esprimo il mio più profondo cordoglio, vicinanza e affetto ai feriti di questa tragedia che ha segnato la comunità tutta di Pantelleria».

