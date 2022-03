TRAPANI: 122 Ricami Art Boutique: arte, yoga, cultura del vino

Reading Time: < 1 minute

122 Ricami Art Boutique: arte, yoga, cultura del vino

122 Ricami Art Boutique pensa anche al benessere di corpo, mente e anima con tante iniziative in programma.

Domenica 20 marzo, negli spazi siti in Corso Vittorio Emanuele 127, a Trapani si terrà un Open Day dedicato al mondo dello yoga rivolto ad adulti(dalle 10.00 alle 11.00) e bambini e famiglie (dalle 11.30 alle 12.30).

Le insegnanti, Teresa Priulla e Carla Catalano, praticheranno uno stile adatto a chiunque si avvicini allo yoga per la prima volta e a chi desideri gustare il piacere del movimento dolce e i suoi benefici sul piano fisico ed energetico: attraverso sequenze sempre diverse, il corpo conquista elasticità e forza; aumenta l’energia vitale, acquisisce un senso di profondo rilassamento e la mente impara ad abbandonarsi con fiducia e ad aprirsi a nuove possibilità.

