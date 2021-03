Inaugurazione sede Provinciale Partito Democratico Trapani

Il Partito democratico trapanese torna ad avere una casa. Dopo anni di assenza, c’è di nuovo una sede provinciale in cui analizzare problemi, confrontarsi e trovare soluzioni: si trova a Trapani, in via Piersanti Mattarella 152. Una sede al piano terra, con vista sulla strada, “perché il nostro posto è vicino alla gente e a contatto con il territorio”, come ha affermato il segretario provinciale Domenico Venuti. Un taglio del nastro soltanto ideale e con pochi presenti, quello di oggi, per via del rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. “Ma nel Pd trapanese c’è tanta voglia di tornare a incontrarsi e a parlare della risoluzione dei problemi delle persone – ha sottolineato Venuti -. Quando la pandemia sarà alle spalle torneremo sicuramente a incontrarci in presenza e sono sicuro che saremo in tanti a discutere dei diversi nodi irrisolti nel nostro territorio”. Un clima costruttivo che ben si accompagna con la novità di un luogo di incontro per iscritti e simpatizzanti della provincia di Trapani. Una sede che servirà anche all’operatività dei circoli Pd di Trapani ed Erice. “Sarà un luogo di incontro aperto a tutti coloro i quali vogliono fare politica impegnandosi nel dialogo e nella ricerca costruttiva di soluzioni concrete, non certo a chi intende avvitarsi in discussioni autoreferenziali che allontanano la gente dalla politica”, ha concluso Venuti.

