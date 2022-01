Trapani. Riapertura scuole e possibile DAD, venerdì la Conferenza dei Sindaci

, ̀

Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha convocato la Conferenza dei Sindaci per la giornata di Venerdì 7 Gennaio 2022 alle ore 10:00 per fare il punto sulla delicata situazione pandemica in Provincia di Trapani, con particolare riferimento all’imminente riapertura delle scuole prevista la prossima settimana. Alla stessa, sono stati invitati a partecipare anche la dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani.

“La situazione pandemica evidenzia un bollettino da guerra di contagiati, registrando le prime inevitabili disfunzioni nel pronto intervento dei servizi sanitari dedicati. Il 10 gennaio riapriranno le scuole – dichiara il Sindaco Tranchida – e la preoccupazione per l’insorgere di nuovi focolai è assolutamente evidente. La Conferenza dei Sindaci (si ricorderà, peraltro, quali Autorità Sanitarie Locali) che ho convocato, oltre ad ascoltare i vertici ASP, dell’Ordine dei Medici e dell’Ambito Territoriale di Trapani dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sarà chiamata a fare il punto della situazione, e d’intesa con la Prefettura – anche sulla scorta delle attese superiori decisioni governative – formulerà indirizzi omogenei nell’ambito territoriale provinciale, non escludendo, se del caso, la proposta di attivazione della DAD per il necessario prudenziale periodo”.

