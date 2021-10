Trapani. Forestali: Oggi incontro Flai, Faie Uilae, Azienda foreste

Forestali. Oggi incontro Flai, Faie Uilae, Azienda foreste

Ricevute rassicurazioni sul completamento delle giornate di garanzia occupazionale entro l’anno

“Il dirigente dell’Azienda Foreste di Trapani Giuseppe Giarrizzo ci ha comunicato che al fine di ottenere i finanziamenti comunitari afferenti al Po Fesr ha provveduto a notificare al dipartimento regionale sette progetti per la relativa approvazione e finanziamento in carico alla commissione preposta. Ciò fa prefigurare il completamento delle giornate lavorative 2021”.

Lo rendono noto i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Giovanni Di Dia, Maria Cristina Miceli e Tommaso Macaddino ricevuti stamattina dal dirigente per informarli sulla situazione riguardante lo svolgimento delle giornate di garanzia occupazionale dei lavoratori forestali con 151, 101 e 78 giornate, finora effettuate solo parzialmente.

“Le organizzazioni sindacali – affermano Di Dia, Miceli e Macaddino – mantenendo comunque la preoccupazione dovuta al limite temporale per l’espletamento delle giornate che si esaurirà il prossimo 31 dicembre, sollecitano l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, del Dipartimento allo Sviluppo rurale guidato da Mario Candore della Commissione che valuterà i progetti, affinché, fatti il doveroso lavoro di esame e il controllo dei progetti, l’azienda Foreste di Trapani possa essere messa nelle condizioni economiche e finanziarie per far completare le giornate di garanzia occupazionale ai lavoratori forestali, che così potranno uscire dall’incertezza che vivono ormai da anni e in particolare in quello in corso”.

