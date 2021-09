Trapani. Dichiarazioni della presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia d’Alì, sulle statistiche di eDreams

DICHIARAZIONI DELLA PRESIDENTE DEL DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE ROSALIA D’ALÌ SULLE STATISTICHE DI EDREAMS

Se il territorio di Trapani viene sempre più riconosciuto come destinazione turistica di qualità;

se viene scelto da migliaia di visitatori per trascorrere le proprie vacanze;

se i numeri delle presenze aumentano inequivocabilmente;

se quelli del nostro aeroporto continuano a “volare” alti;

se si parla con entusiasmo della nostra meravigliosa terra nelle tv, nei giornali e nei social network;

tutto questo deve soltanto riempirci di orgoglio e di gioia.

Noto con amarezza, invece, che il giusto riconoscimento per un buon risultato, per alcuni (fortunatamente pochi) si è trasformato in una ghiotta occasione per fomentare inutili polemiche, dibattiti sterili e critiche senza alcuna finalità costruttiva. Che sia chiaro: non è stata una corsa ad accaparrarsi il merito, quella di chi ha riportato i dati diffusi da eDreams, ma solo un modo per rendere nota una notizia che può e deve restituire fiducia all’intera Sicilia occidentale. Quella di cui abbiamo tanto bisogno, anche in considerazione della difficile fase pandemica che stiamo ancora vivendo e che ha messo in ginocchio l’economia del nostro territorio.

Dare risalto a quei dati ci ha consentito dunque di far emergere il frutto del lavoro di tutti e non di alcuni, un assioma che ci spinge a credere in maniera sempre più convinta nelle potenzialità turistiche dell’intera provincia ed a continuare a lavorare, tutti, nella direzione che abbiamo imboccato, che è quella giusta.

Purtroppo, non mancano (e non mancheranno) le strumentalizzazioni politiche né la divulgazione, neppure troppo velata, dei propri risentimenti personali che non scalfiranno minimamente la nostra ferma volontà a lavorare con passione e determinazione per il bene del territorio e per costruire un futuro migliore alle nuove generazioni. Soltanto quando queste logiche saranno finalmente superate e si deciderà di lavorerà tutti insieme – anche aprendo un leale confronto costruttivo fra istituzioni, enti locali, operatori turistici e cittadini – si potrà parlare di reale sviluppo, non solo turistico ma anche e soprattutto culturale.

Abbassiamo i toni, dunque, e godiamoci l’ennesimo buon risultato positivo per la Sicilia occidentale, consapevoli che tanto si può e si deve ancora fare. Se lo faremo con l’orgoglio di essere tutti figli dello stesso territorio, da difendere e promuovere insieme, senza alcun dubbio potremo ottenerne di migliori, guardando al futuro con crescente fiducia.

Rosalia d’Alì

