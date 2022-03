Trapani: “AperiArt”: da 122 Ricami, per la Giornata Internazionale della Donna, un aperitivo dedicato all’arte e alla poesia

Reading Time: 2 minutes

122 Ricami Art Boutique inaugura, a Trapani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, “AperiArt”, un aperitivo dedicato all’arte e alla poesia.



Non ci saranno regole da seguire, né servirà una preparazione artistica. Sarà necessario avere un po’ di curiosità e la voglia di condividere una storia, una sensazione.

Martedì 8 marzo, a partire dalle ore 19.30, nel rispetto delle norme anticovid vigenti, da 122 Ricami si potrà consumare un aperitivo, fare arte e ascoltare brani interpretati dall’attrice Josefina Torino.

Lo staff di 122 Ricami, tutto al femminile, sperimenterà con i partecipanti la tecnica del collage. Carta, ritagli, stoffe, fotografie, giornali, sperimentazioni creative con colori ed immagini. Sarà possibile raccontare, attraverso l’arte, le emozioni, i pensieri, le poesie.

Il workshop, tenuto dalla docente Sabrina Troiano, prevede un’introduzione a tema, a cui seguirà la parte pratica, dove poter dare spazio al proprio “racconto” interiore.

Si prenderà spunto dall’artista Edoardo Recife le cui opere sono esposte negli spazi della galleria in Corso Vittorio Emanuele. Eduardo Recife è un artista internazionale che crea uno stile ricercato e distinto; combina immagini vintage, ritagli di riviste che ricerca costantemente, unendoli a simboli.

Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni sarà necessario inviare una email all’indirizzo fortunata@122ricami o chiamare al numero +39 320 2408333.

Per chi lo desidera, è possibile inviare un racconto, una poesia, una canzone che sarà interpretata all’interno del laboratorio creativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...