Reading Time: 2 minutes

TORNA IL TRAPANI COMIX & GAMES: TERZA EDIZIONE IN PROGRAMMA A MAGGIO

Cosplay, fumettisti, youtuber, twitcher, autori e ospiti di fama nazionale si daranno appuntamento a Trapani venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio nella suggestiva location della Villa Margherita per il Trapani Comix & Games che torna in presenza con la terza edizione. La villa sarà aperta tutti e tre i giorni dalle 10.00 alle 23.00.

Il cuore della fiera sarà rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi. Infine, non mancheranno videogiochi, a cui sarà riservata un’Area Games con console e postazioni gioco per tutti i gusti.

Il programma, con i nomi dei protagonisti e degli ospiti, è in via di definizione e sarà disponibile sul sito www.trapanicomix.it e presto sarà aperta anche la vendita dei biglietti. La manifestazione è organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il sostegno di numerose aziende del territorio.

