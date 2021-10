TRAPANI. ITT AMICO – GRAFICA/COMUNICAZIONE: STUDENTESSA “REPORTER PER UN GIORNO” AL GIRO DI SICILIA

STUDENTESSA DI GRAFICA E COMUNICAZIONE DELL’ITT “G.B. AMICO” DI TRAPANI “REPORTER PER UN GIORNO” AL GIRO DI SICILIA

Alessandra Minaudo, della 5ᵃD GRAF, ha partecipato come aspirante fotografa alla seconda tappa della gara ciclistica che ha preso il via dal parco archeologico di Selinunte, lavorando fianco a fianco con fotografi e giornalisti professionisti.

Esperienza da “Reporter per un Giorno” per una studentessa dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITT “Amico” di Trapani che ha avuto l’opportunità di partecipare come aspirante fotografa alla seconda tappa del Giro di Sicilia, gara ciclistica che ha preso il via, mercoledì dal parco archeologico di Selinunte, dove, all’ombra delle antiche vestigia, si sono allineati i ciclisti per affrontare i 173 chilometri della tappa fino a Mondello.

La 18enne Alessandra Minaudo, studentessa modello che negli anni si è distinta per i brillanti risultati conseguiti in tutte le discipline e, in particolare, per la passione per la fotografia sportiva, è stata infatti individuata per partecipare all’iniziativa “REPORTER PER UN GIORNO”, promossa da RCS Sport con il supporto de “La Gazzetta dello Sport” e rivolta alle scuole secondarie di secondo grado delle province toccate dal Giro d’Italia.

Alessandra è stata l’unica studentessa della provincia di Trapani ad essere ammessa all’iniziativa. E’ stata accompagnata a Selinunte dalla professoressa Alessia D’Angelo e, per l’intera mattinata, ha lavorato fianco a fianco con i fotografi sportivi professionisti, gustando, poi, la soddisfazione di vedere pubblicati i propri scatti sul sito del Giro di Sicilia.

«Attraverso le mie foto – ha detto Alessandra, nell’intervista rilasciata ai microfoni degli organizzatori della gara – ho cercato di trasmettere l’emozione che ho provato nel vivere la gara, nel raccontare attraverso le immagini le diverse fasi della competizione sportiva, la trepidazione dei ciclisti e l’entusiasmo del pubblico. Ho cercato di raccontare tutto questo attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica e ciò mi ha fatto sentire al contempo fiera e carica di una grande responsabilità».

«Per la nostra scuola – ha commentato il dirigente scolastico, Margherita Ciotta – la partecipazione di Alessandra a questo interessante progetto proposto da RCS è motivo di orgoglio. Non è la prima volta che gli studenti del nostro indirizzo Grafica e Comunicazione si distinguono in progetti e concorsi di respiro sovralocale e questo è per la nostra scuola motivo di stimolo per fare sempre meglio e per dare ai nostri studenti opportunità di sempre più alto profilo culturale e formativo».

