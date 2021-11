Stasera al Teatro Selinus di Castelvetrano LA Tosca di Puccini

Questa sera, 31 ottobre 2021, ospiti d’ onore al Teatro Selinus per assistere alla Tosca di Giacomo Puccini saranno tutti gli alunni meritevoli di quinto anno degli Istituti superiori di Castelvetrano. L’ opera Lirica torna al Teatro Selinus dopo 100 anni e vede protagonisti artisti di fama internazionale, sotto la direzione artistica del maestro Claudio Onofrio Gallina, direttore artistico di ARS NOVA di Palermo. Il Selinus apre la sua platea ai giovani di Castelvetrano, nella prospettiva di educare i giovani al Bello e di farli riappropriare degli spazi del centro storico di Castelvetrano. L’ iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di Castelvetrano, il dott. Enzo Alfano e dalla sua consulente alle politiche scolastiche e giovanili, la prof.ssa Cusumano, con la piena sinergia di Ars Nova e del suo Presidente, Giulio Pirrotta e del maestro Gallina, è stata accolta da tutte le dirigenti degli istituti superiori, la preside Barresi, la preside Conciauro e la preside Buffa. I ragazzi entusiasti per il dono saranno accompagnati da due docenti per ogni istituto. Il Teatro torna a pulsare di Bellezza e di Arte. Inoltre tutti i giovani indosseranno una coccarda rossa in segno di appartenenza a questo progetto e come metafora perfetta di Tosca, donna che visse d’ arte e d’ Amore.

L’ Amministrazione Comunale del Sindaco Alfano è vicina ai giovani per renderli protagonisti della cultura di Castelvetrano.

