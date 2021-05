SICILIA: TURISMO GEMELLAGGIO TRA MARSALA E PANTELLERIA

SICILIA: TURISMO : MARSALA E PANTELLERIA IN TANDEM PER ACCRESCERE L’APPEAL TURISTICO, INCONTRO A PALAZZO DEI NORMANNI TRA IL CAPOGRUPPO UDC LO CURTO, IL SINDACO DI PANTELLERIA CAMPO E L’ASSESSORE AL TURISMO DI MARSALA ALAGNA

Palermo – Marsala e Pantelleria in tandem per accrescere l’appeal turistico delle due località . Si è svolto oggi a Palazzo dei Normanni un incontro alla presenza del capogruppo Udc Eleonora Lo Curto, dell’assessore al turismo di Marsala Oreste Alagna e del sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo per mettere a punto una comune strategia di rilancio della città lilibetana e dell’isola minore che hanno fatto della vite e del vino, nelle sue diverse sfumature e declinazioni, una mission per costruire il proprio sviluppo e il futuro. “Saranno programmate iniziative comuni – annunciano Lo Curto, Alagna e Campo – per promuovere, a partire dal prossimo mese di settembre una serie di eventi che raccontino le due mete. Verranno coinvolte le migliori aziende di produzione di vino che sono presenti sia a Marsala che a Pantelleria e sarà organizzata una manifestazione di rilievo che servirà a promuovere le tipicità enogastronomiche in uno straordinario e innovativo mix in cui il vino sarà l’elemento che condurrà gli attori e i turisti nello spazio e nei luoghi di produzione attraverso gli itinerari dell’arte, della natura e della cultura”. Nell’incontro odierno il sindaco di Pantelleria ha rappresentato all’assessore marsalese l’opportunità/esigenza di agevolare sul piano logistico gli studenti panteschi che frequentano e potranno sempre più iscriversi sia all’istituto agrario-alberghiero sia alla facoltà di enologia di Marsala. L’idea è anche quella di valutare l’opportunità di istituire una sezione staccata dell’istituto agrario a Pantelleria. Di questo si discuterà nelle prossime settimane coinvolgendo il Dirigente scolastico dell’istituto agrario e l’ufficio scolastico competente.