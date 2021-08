Si costituisce in provincia di Trapani il coordinamento (provvisorio) di Sinistra Italiana

Dopo la chiusura della fase congressuale conclusasi con la conferma a segretario nazionale di Nicola Fratoianni ​ e dopo lo svolgimento dell’assemblea nazionale che ha deliberato l’opposizione al governo Draghi, ​ iscritti e simpatizzanti di Sinistra Italiana, in raccordo con il compagno Tino Magni (responsabile nazionale dell’organizzazione), ​siamo ritornati a confrontarci con l’obiettivo di programmare un’iniziativa politica forte in grado di dare soluzioni alle tante problematiche, alcune delle quali vere emergenze, presenti nel territorio:​ economia, lavoro, ambiente, salute, legalità. ​ Come forza di sinistra intendiamo offrire un importante contributo di idee e di impegno affinché ​ nei governi locali si metta al primo posto la tutela del cittadino. In questa direzione riteniamo pertanto necessario che la discussione ed il dibattito ​ debbano svolgersi anche al di fuori del perimetro politico guardando al mondo dell’attivismo, dell’associazionismo e del volontariato. In questa fase, in attesa che si completino le operazioni di tesseramento, abbiamo deciso di costituire un coordinamento provvisorio, composto da iscritti e simpatizzanti, che gestirà il partito sino allo svolgimento della​ prima assemblea provinciale in cui saranno eletti gli organismi statutari. ​Il coordinamento provinciale provvisorio è così composto:

Marinella Adamo (Mazara del Vallo)

Angelo Alonzo (Calatafimi)

Vincenza Anselmo (Mazara del Vallo)

Fabrizio Bocchino (Trapani)

Roberto Cascio​ (Alcamo)

Alessandro Evola (Mazara del Vallo)

Francesco Messina (Campobello di Mazara)

Francesco Tranchida (Mazara del Vallo)

Vincenzo Zerilli (Marsala)

