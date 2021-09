Seus 118 Trapani. La Ugl Salute Sicilia soddisfatta per l’ok al servizio h24 di sanificazione delle ambulanze a Mazara del Vallo. “Risultato frutto della concertazione con Assessorato e azienda”.

A partire dalla prossima settimana il centro per la sanificazione delle ambulanze del 118 a Mazara del Vallo espleterà servizio h24. Un risultato rivendicato dalla Ugl Salute che, nelle scorse settimane, durante diversi incontri e confronti ha avanzato proposte per rendere maggiormente efficiente il servizio di emergenza e urgenza nell’area mazarese. “In questo periodo abbiamo portato avanti un’intensa attività perchè ritenevamo doverosa e non più procrastinabile l’ampliamento orario delle attività di igienizzazione dei mezzi – dicono il segretario regionale Carmelo Urzì ed il coordinatore per la Seus 118 della provincia di Trapani Dario Scaletta. Una condizione che, fino ad oggi, purtroppo ha provocato l’ingorgo di ambulanze nel tunnel aperto per le ore disponibili, con il risultato che le attività di messa in sicurezza sono avvenute con pesante ritardo a discapito delle esigenze dell’utenza di un intera area territoriale. Grazie ad una lunga concertazione portata avanti con l’Assessorato regionale della salute e la Seus, siamo finalmente riusciti a trovare un punto di incontro e per questo – concludono i sindacalisti – ci preme ringraziare l’assessore Ruggero Razza, il servizio 6° dello stesso assessorato ed i tecnici della società di emergenza e urgenza siciliana.” Soddisfazione per l’esito della richiesta avanzata dalla Ugl è stata espressa, intanto, anche dal segretario dell’unione territoriale di Trapani, Mario Parrinello, che ha sottolineato come il dialogo tra parte istituzionale e sociale sia sempre la via più giusta per la risoluzione dei problemi ed il miglioramento dei servizi, sia nei confronti dei cittadini che dei lavoratori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...