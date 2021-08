Segesta. 100 pagine per raccontare il nuovo volto del Parco Archeologico

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DI SEGESTA

Cento pagine per raccontare il Parco di Segesta: testi in doppia lingua – italiano e inglese – e foto che spiegano il “nuovo” volto del Parco, non più teatro e tempio ma un insieme di altri siti. Sarà presentata domani sera alle 21,30 alla collina dell’Antiquarium a Segesta, la guida sul Parco, la prima pubblicata da quando, nel giugno 2019, la competenza del Parco si è allargata anche alla Grotta Mangiapane di Scurati a Custonaci, Mokarta e San Miceli a Salemi, Rocca di Entella a Contessa Entellina (Palermo), Monte Castellazzo di Poggioreale. La guida è edita da “L’Erma” di Bretschneider ed è stata curata dal Direttore del Parco, l’archeologa Rossella Giglio, che la presenterà insieme a Barbara Lottero e Roberto Marcucci. «Questa Guida nasce dall’idea di narrare, in maniera semplice, una storia così complessa finalizzata a trasferire la comprensione di questo ampio tratto di storia al grande pubblico, un gesto di attenzione e di cura per i tanti visitatori che, da ogni parte d’Italia, d’Europa e del globo, giungono per godere di tanta bellezza», ha detto la Giglio. Il Parco archeologico di Segesta conta 300.000 visitatori all’anno ed è uno dei simboli di uno dei popoli più misteriosi dell’antichità, gli Elimi. Alla ricerca su questo popolo è dedicato parte del “Progetto Segesta”. La guida è arricchita da foto e da schede riservate alle illustrazioni che trasferiscono le ricostruzioni di momenti quotidiani nella città antica: «con ciò restituiamo ai lettori la possibilità di immaginare più da vicino il dispiegarsi della vita delle antiche popolazioni e per animare la visione dei monumenti», dice la Giglio. Alla stesura della Guida è stata applicata la tecnica dell’archeologia, dando così la possibilità al lettore-visitatore di ricevere le indicazioni fondamentali sulla storia e seguire i percorsi di visita suggeriti. «Ma immaginiamo che chi avrà la Guida tra le mani e visita i nostri siti potrà scambiare un’esperienza di vissuti che seppur immaginaria, potrà permettergli un dialogo tra ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà, secondo una modalità plurilinguistica attraverso cui ricomporre e coltivare la memoria in un percorso creativo di comprensione», ha concluso la Giglio.

