Santa Ninfa: Inaugurata l’aula didattica multimediale alla media «Capuana»

L’accordo rappresenta «un virtuoso esempio di collaborazione tra enti e associazioni operanti nel territorio», secondo la dirigente scolastica uscente dell’Istituto comprensivo, Giulia Flavio, che ha voluto ringraziare sia l’amministrazione comunale che la Fondazione Pirrello «per il fattivo contributo fornito alla realizzazione del progetto». Anche grazie a questa nuova aula attrezzata, che la Flavio definisce un «presidio educativo», l a scuola porta avanti la cosiddetta «robotica didattica», che viene sperimentata in virtù dell’innovativo laboratorio di robotica, un progetto realizzato con la preziosa collaborazione del «Cidi» di Milano. «La progettazione – sottolinea infatti la dirigente – consente lo sviluppo di competenze digitali, sempre più richieste in un mondo che cambia e si trasforma continuamente».

Un’aula “gemella” si trova nella scuola dell’infanzia «Montessori», che fa parte dell’Istituto comprensivo «Capuana».