Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio

SANTA NINFA. Il Comune di Santa Ninfa sarà ancora una volta il primo in provincia e tra i primissimi in Sicilia ad approvare il bilancio di previsione. Dopo che la Giunta ha trasmesso lo schema dello strumento finanziario al revisore dei conti e al presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, quest’ultimo ha convocato l’aula, alla quale spetta il placet definitivo, per le 20 di lunedì 19 aprile.

Il nuovo primato viene sottolineato dal sindaco Giuseppe Lombardino, che evidenzia «la capacità di programmazione dell’amministrazione comunale, pur in una fase storica difficile quale quella che stiamo vivendo, e la collaborazione fattiva degli uffici comunali, a partire da quelli finanziari retti dalla dirigente Mimma Mauro».

Prima del bilancio, l’assemblea civica sarà chiamata ad approvare, tra l’altro, il regolamento del cosiddetto «canone unico patrimoniale» (che ha accorpato e sostituito le vecchie imposte sull’occupazione del suolo pubblico e sulla pubblicità), le aliquote Imu e il Dup, il documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l’anno in corso.

(Nella foto, una seduta del Consiglio comunale)

