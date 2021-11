Santa Ninfa: Scuole, si programmano nuovi interventi per l’adeguamento degli istituti

Scuole, si programmano nuovi interventi per l’adeguamento degli istituti

Un vasto progetto per l’adeguamento dell’edilizia scolastica. Lo ha varato la Giunta municipale, che intende intervenire in particolare sulle scuole dell’infanzia «Collodi» (costo dell’opera 875mila euro) e «Montessori» (per 568mila) e sulla scuola media «Capuana» (previsione di spesa 3.798.425 euro). «Il Ministero dell’Istruzione – chiarisce il sindaco Giuseppe Lombardino – ci ha finanziato, nel 2018, le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici e la progettazione». Le verifiche sono state effettuate e i risultati regolarmente consegnati all’ufficio tecnico comunale, che ha poi provveduto ad assegnare la progettazione: per il «Collodi» all’architetto Andrea Ingargiola, per il «Montessori» alla società «Omniservice enginering» di Aragona, e per il «Capuana» alla società «Eido consulting» di Agrigento. Una volta validati i piani di lavoro con le relative previsioni di spesa, l’amministrazione ha provveduto a richiedere il finanziamento per gli interventi strutturali, che saranno richiesti al Ministero stesso e alla Regione, utilizzando gli appositi bandi da questi emanati. «La nostra attenzione per l’edilizia scolastica – aggiunge il sindaco – è costante, come d’altronde previsto dal programma politico-elettorale della mia amministrazione».

