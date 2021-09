Santa Ninfa: Sconto sulla bolletta Tari, domande fino al 29 ottobre

Uno sgravio sulla Tari (la tassa sui rifiuti) delle utenze domestiche è stato previsto dalla Giunta comunale con l’utilizzo delle risorse stanziate (97mila euro), per l’emergenza Covid, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A beneficiare di tale agevolazione sono coloro che, a causa della crisi economica derivata dall’emergenza epidemica, versano in una condizione di difficoltà sociale ed economica. Per accedere allo sgravio occorrerà presentare domanda, entro il 29 ottobre, utilizzando un apposito modulo reperibile sul sito internet dell’ente (www.santaninfa.gov.it) e allegando allo stesso copia di un valido documento di riconoscimento.

La priorità, come precisa un avviso pubblicato nei giorni scorsi, verrà data a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di pensioni, di reddito di cittadinanza, di ammortizzatori sociali o di altre forme di sostegno economico, e tra questi ai nuclei familiari più numerosi e al cui interno siano presenti dei disabili. Requisito fondamentale sarà comunque quello di aver perso o diminuito la propria capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria.

L’ufficio tributi, una volta stilata la graduatoria del beneficiari, provvederà alla riemissione degli avvisi di pagamento tenendo conto della misura dell’agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti già eseguiti in acconto per quest’anno.

La domanda va presentata a mano all’ufficio Protocollo (al secondo piano del palazzo municipale) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it.

