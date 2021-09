Santa Ninfa: Quattordici i positivi al Covid, la precisazione del sindaco

Sono quattordici i positivi al Covid a Santa Ninfa. Lo precisa il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto), che specifica che è stato possibile appurarlo «tramite una verifica con i vigili urbani». In queste ultime due settimane, chiarisce Lombardino, «diversi positivi si sono infatti negativizzati, anche se l’Asp, nel suo bollettino che viene quotidianamente diffuso, non ha ancora provveduto ad aggiornare il dato». Gli attuali positivi hanno peraltro sintomi lievi; alcuni sono del tutto asintomatici. «Il miglioramento evidente della situazione – conclude il sindaco – non deve però farci abbassare la guardia, ma invitarci comunque alla prudenza».

